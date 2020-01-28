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"В Україні готові лікувати коронавірус": гучна заява заступника Скалецької

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Патофізіолог Віктор Досенко вирішив прояснити сказане заступником міністра МОЗ України Віктором Ляшком щодо коронавірусу.

"Нова радість стала, але вже бувала... Ляшко на зустрічі з Президентом запевнив, що в Україні готові лікувати вірус (!!!), якщо його буде виявлено. Тобто, якщо вірус захворіє, його полікують?! Чим будемо виявляти невідомо, але "технології, які допомогли вилікувати людей в Китаї, застосовуються і в Україні. Наші інфекціоністи знають про них і готові ними скористатися. За допомогою таких же технологій вони лікують грипоподібні захворювання", – пише вчений.

"Геніально! При цьому фахівцям зрозуміло, що специфічної терапії немає і якщо виникне пневмонія та дихальна недостатність, то допоможе лише Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)! А ось цих апаратів в українських клініках практично немає (переконайте мене в зворотному, колеги-клініцисти)! Засобів захисту лікарів та персоналу клінік також немає, але їх легко можна придбати – задля цього і була зустріч, чи не так? Чому не сказати Президенту, що потрібно негайно купити ECMO та медичні респіратори?! Міністр-юрист може про це не знати, а лікар, фахівець з інфекційного контролю? Чи совєтський союз головного мозку заважає?" – обурився Досенко. Він сподівається на реакцію Президента України та очільниці МОЗ.

"В Україні готові лікувати коронавірус": гучна заява заступника Скалецької

Facebook Віктор Досенко

Коронавірус зараз на хвилі "популярності". Біда в тому, що це перший спалах інфекції серед населення. Ми вже знаємо, що він потрапив до нас від тварин та передається між людьми. Ліків наразі немає. В Китаї та сусідніх країнах захворюваність росте.

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Автор
Медревізор Медревізор
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Україна
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