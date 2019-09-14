В Україні через масову алергії заборонили популярний препарат

В Україні заборонили використання та продаж препарату "Натрію хлорид" від виробника "Юрія-Фарм".

Заборона є тимчасовою і викликана масовими випадками алергії пацієнтів. Відповідне розпорядження оприлюднила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на офіційному сайті.

Йдеться про "Натрію хлорид" 9 мг / мл по 200 мл у контейнерах полімерних. У документі вказується, що Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я повідомив службу про непередбачену групову побічну реакцію при застосуванні серії АА6219 / 1-1 лікарського засобу.

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Продавцям і власникам складів рекомендували помістити ліки на карантин, повідомити Держлікслужбу й не торгувати цим препаратом.

Ілюстрація. Ліки TechCrunch

Відзначимо, розчин 0,9% натрію хлориду застосовують при значних втратах внутрішньоклітинної рідини, а також станах, при яких її надходження в організм обмежений, таких як диспепсія, холера, велика опікова поверхня, важка діарея і отруєння, що супроводжується інтенсивної блювотою.

Зовнішньо фізіологічний розчин використовують для промивання ран, носа, очей і зволоження перев'язок.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в країні заборонили продаж і використання популярних офтальмологічних крапель. Всі серії препарату аптекам наказано знищити або повернути виробникові.

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