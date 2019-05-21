В операціях по зміні жіночих грудей намітилася цікава тенденція

За статистикою Британської асоціації естетичних пластичних хірургів, найпопулярнішою процедурою 2018 року було збільшення грудей. Однак кількість операцій зі зменшення цього органа, як у жінок, так і у чоловіків, зросла на 6%, 4299 людей хотіли зменшити груди, повідомляє The Sun.

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На думку фахівців, скорочення числа операцій по збільшенню грудей пов'язано з імплантами, а точніше, багато хто побоюється розвитку раку.

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Багато хто зі знаменитостей, серед яких британська фотомодель Кеті Прайс, вдаються до операцій зі зменшення грудей.

narodna-pravda.ua

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