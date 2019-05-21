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/Косметологія

В операціях по зміні жіночих грудей намітилася цікава тенденція

1.2тЧитати матеріал російською

За статистикою Британської асоціації естетичних пластичних хірургів, найпопулярнішою процедурою 2018 року було збільшення грудей. Однак кількість операцій зі зменшення цього органа, як у жінок, так і у чоловіків, зросла на 6%, 4299 людей хотіли зменшити груди, повідомляє The Sun.

В операціях по зміні жіночих грудей намітилася цікава тенденція

vesti-ukr.com

На думку фахівців, скорочення числа операцій по збільшенню грудей пов'язано з імплантами, а точніше, багато хто побоюється розвитку раку.

В операціях по зміні жіночих грудей намітилася цікава тенденція

romital.com.ua

Багато хто зі знаменитостей, серед яких британська фотомодель Кеті Прайс, вдаються до операцій зі зменшення грудей.

В операціях по зміні жіночих грудей намітилася цікава тенденція

narodna-pravda.ua

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