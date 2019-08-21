В Одесі лікар під час "пластики" вбив 21-річну дівчину

В Одесі через помилку лікаря-анестезіолога під час пластичної операції померла 21-річна пацієнтка.

Як повідомляє пресслужба обласної прокуратури, медик ввів дівчині невідповідний препарат перед хірургічним втручанням.

Інцидент трапився у травні 2017 року. Підозру за неналежне виконання професійних обов'язків лікарю було оголошено в серпні 2019-го.

У прокуратурі зазначили, що протягом майже двох років тривало розслідування і проводилися експертизи. Останні результати дозволили нарешті залучити медика до відповідальності.

Під час розслідування з'ясувалося, що лікар-анестезіолог не зібрав повну інформацію про пацієнтку, анамнез її здоров'я і не з'ясував, чи є у неї алергія не медичні препарати.

Неправильні ліки викликали у дівчини патологічну реакцію у вигляді злоякісної гіпертермії (значне підвищення температури тіла).

Крім того, виявилося, що загибла повідомила лікаря про те, що вона раніше вже перенесла хірургічну операцію і розповіла про особливості перебігу наркозу, але й на цю інформацію медик уваги не звернув.

Ілюстрація. Операція Medium

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно працівники Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні потрапили в гучний скандал через хабарі. Жителька міста поскаржилася в мережі на те, що медики відмовлялися надавати допомогу її дитині без "грошей у конверті".

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