В Одеській області 8-річна дитина померла під час операції: деталі трагедії

В Одеській області у лікарні померла 8-річна дитина під час операції з видалення аденоїдів.

"З міської лікарні до Подільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в хірургічному відділенні, не виходячи з анестезійного стану, після проведення операції помер 8-річний хлопчик. Його тіло направлено до Одеського бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті", — повідомили в поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці опитали медичний персонал і родичів хлопчика і попросили не робити передчасних висновків щодо винуватців цієї трагедії.

Операція Pixabay

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