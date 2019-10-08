В Івано-Франківську у лікарні під час пологів померла жінка: перші подробиці

В Івано-Франківському міському клінічному перинатальному центрі під час пологів померла 27-річна породілля. Дитині вдалось вижити, вона перебувала у лікувальному закладі.

У жінки була кровотеча, втім, що саме стало причиною загибелі – невідомо. Про це написало місцеве видання “Галицький кореспондент” із посиланням на власні джерела.

Журналісти зв'язалися із директором комунального некомерційного підприємства “Івано-Франківський міський клінічний перинатальний центр” Сергієм Стефанком, проте він сказав, що не володіє інформацією.

“Нічого вам не можу сказати. Якщо буде інформація – скажемо пізніше”, – відповів директор.

В Івано-Франківську у лікарні під час пологів померла жінка Facebook Lubko Tsutsiyak

Працівники медзакладу коментарів не дали: головний лікар був відсутній на робочому місці, а його заступники перебували на нараді.

Як розповіли у пресслужбі ГУНП в Івано-Франківській області, чоловік загиблої звернувся до правоохоронців, звинувативши лікарів перинатального центру у некомпетентності. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 140 ч. 1 ККУ.

Чоловік загиблої також розмістив пост на своїй сторінці у Facebook.

"Наталю, як багато я хочу тобі сказати, але мені не вистачить слів, щоб описати свій біль і тугу за тобою. Ти була сенсом мого життя, який обірвався в одну мить. Подарувала мені сина, а сама відійшла до Бога. Я зроблю все для нашого сина, тільки ніколи не зможу одного – замінити йому тебе. Ти була б найкращою мамою у світі для свого малюсика, але Бог вирішив інакше. Люблю тебе сильно-сильно, вічно твій Любчик", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Татарбунари Одеської області жінка, яка народила дитину, через шість днів померла від HELLP-синдрому. Її сім'я звинуватила в цьому лікарів, заявивши, що ті не помітили ускладнення, яке з'явилося давно й давало про себе знати відповідними симптомами.

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