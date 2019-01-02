В аптеках України дозволять повернення ліків: як це буде

З 1 січня українці зможуть повернути в аптеку неякісні ліки і отримати назад свої гроші. Але для цього потрібно, щоб препарат був визнаний неякісним Держлікслужбою.

Про це в ефірі ObozTV розповів директор аптечної професійної асоціації України, доктор фармацевтичних наук Володимир Руденко. За його словами, Держлікслужба повинна видати відповідний висновок для певної серії препарату, визнавши її неякісною.

"У випадку, якщо є якісь сумніви в якості препарату та Держслужба лікарських засобів визнала його неякісним, тоді на її сайті публікується відповідне повідомлення, про те що така-то серія такого-то лікарського засобу визнана неякісною і ці лікарські засоби наші громадяни зможуть повернути в аптеку", – пояснив Руденко.

Він підкреслив, що на сьогоднішній день функцією визнавати ліки неякісними володіє тільки Держлікслужба. І нагадав: для того, щоб здати такі препарати назад в аптеку, необхідно мати при собі торговий чек.

Ліки в Україні

"Якщо ж аптека відмовиться повертати гроші, то є дві адреси, за якими можна звернутися. По-перше, це Держслужба лікарських засобів, у якої є відповідні повноваження. І по-друге, це Держпродспоживслужба, яка теж наділена повноваженнями щодо захисту прав споживачів", – підвів підсумок фармацевт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що в аптеки можна буде повертати невикористані лікарські засоби. За аналогією з поверненням неякісних препаратів, цей процес також буде контролюватися Держлікслужбою.

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