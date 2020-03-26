В Академії наук України заявили про намір внести доповнення до протоколу профілактики і лікування Covid-19

Вірусологи і фармацевти повідомили про успішне завершення комплексних досліджень противірусного препарату українського виробництва: про 100%-ний захист мови немає, але однозначно може допомогти при лікуванні та профілактиці коронавірусних інфекцій.

Дослідження проходили на базі Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського. На прес-конференції вчені відзвітували про роботу і докладно пояснили, чому противірусний препарат уповільнює розмноження коронавірусів.

За словами директора Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського, професора Вікторії Задорожної, багато країн сьогодні випробовують свої препарати, щоб знизити репродукцію коронавірусу або захистити медпрацівників. "Раніше вже було доведено, що Протефлазід добре справляється з багатьма вірусними інфекціями, в тому числі з гепатитом В і герпесвірусними інфекціями. Ми не стверджуємо, що він дає 100%-ний захист від коронавірусу. Але допомогти препарат може однозначно", – каже професор.

Учасники прес-конференції неодноразово підкреслювали, що оскільки препарат добре допомагав при респіраторних вірусних інфекціях, вирішили перевірити його дію ще глибше – на коронавірусних. В результаті отримали, як мінімум, відмінний профілактичний антивірусний засіб. Як зазначив завідувач наукового відділу інтенсивної терапії та детоксикації Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Сергій Борщев, у препарату немає серйозних побічних ефектів, він не шкодить, тому його дають вагітним і з його допомогою навіть виходжують недоношених немовлят. У профілактичних і лікувальних цілях його можна і потрібно давати, але "якщо у хворого важкий стан, то будь-які препарати не приносять користі".

"Наскільки він проявить себе при Covid-19 – подивимося. Спробувати повинні. Ми можемо радити його для профілактики і комплексного лікування. Готові підкріпити свої рекомендації звітами і підтвердженими випадками лікування, в тому числі недоношених дітей. Дуже важливо, що препарат безпечний, доведена його ефективність у боротьбі з вірусами, і він доступний. Зараз готуються протоколи і вносяться рекомендації для його використання при лікуванні", – резюмував президент Національної академії медичних наук України Віталій Цимбалюк.

Забезпечити роздрібний ринок необхідною кількістю препарату виробник не зможе. У кращому випадку заповнять 3-4% від необхідного. Тому голова компанії-виробника Анатолій Новик бачить вирішення проблеми інакше: компанія готова безкоштовно поставити потрібну кількість препарату до медустанов, де перебувають хворі на коронавірусну інфекцію –для лікування хворих і захисту медперсоналу. "Так, це буде навантаження на виробництво, але це моя громадянська позиція, – підкреслив Анатолій Новик. – Офіційно звертаюсь до керівництва країни! Потрібно вже почати діалог, вирішивши нюанси доступу до спирту, оподаткування та інші оргпитання, щоб не сповільнювати поставки".

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