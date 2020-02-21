Уже завтра население Новых Санжар будет обеспечено противовирусными препаратами

В связи в событиями в Новых Санжарах, одна из ведущих фармкомпаний бесплатно обеспечит жителей средствами эффективной профилактики.

Кроме известных событий, вызванных размещением на карантин в Новых Санжарах украинцев, эвакуированных из Китая, и страхом жителей перед коронавирусом, местные медики обеспокоены общим уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ. В Полтавской области уже превышен эпидемиологической порог.

В связи с этим главврач Новосанджарской центральной районной больницы Ольга Гиря обратилась с просьбой помочь с созданием стратегического запаса противовирусных препаратов. Фармацевтическая компания "Экофарм", производящая противовирусный препарат "Протефлазид", поставит в Новые Санжары свое лекарство в виде гуманитарной помощи. По словам заместителя генерального директора компании, доктора медицинских наук Александра Гриневича, на производстве уже комплектуется партия для срочной отправки:

- Учитывая довольно сложную и напряженную обстановку в Полтавской области, мы естественно, согласились помочь. Во-первых, это поможет снять остроту ситуации, люди почувствуют заботу об их безопасности. Во-вторых, снабжение препаратом групп риска – детей, пожилых людей и медперсонала, - действительно поможет в профилактических целях.

Стоит добавить, что именно экофармовский препарат в ходе исследований украинских вирусологов показал хороший потенциал действия на РНК-содержащие вирусы. Специалисты ГП "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского", которые проводили доклинические исследования специфического противовирусного действия вещества, заявили, что "благодаря механизму ингибирования синтеза вирусспецифических ферментов РНК-полимеразы и протеинкиназы, действующее вещество "Протефлазид" может эффективно ингибировать коронавирус COVID-19, поскольку указанный вирус является РНК-содержащим".

Планируется, что в субботу во второй половине дня "Протефлазид" прибудет в Новые Санжары. "Больнице передадим тысячу флаконов. Если понадобится еще, мы, естественно, передадим больше", - прокомментировал Александр Гриневич.

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