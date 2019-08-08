"Причина онкології – образа. Коли твоє тіло наповнене любов’ю до себе, ти розширюєшся й кожна клітинка дихає й радіє життю. Коли ти ображаєшся на себе, ти відразу ж стискаєшся і заперечуєш себе саму. У цей момент твоє тіло отримує сигнал про нелюбов до себе й запускає програму формування вогнища для розвитку онкозахвонювання".

У будь-якої людини, здатної мислити критично, таке твердження викликало б щонайменше здивування. Але це – цитата з брошури, яку видає сучасна лабораторія. І це насправді парадокс – поєднання цих абсолютно вигаданих тез про рак та лабораторії, де роблять прогресивні дослідження для пацієнтів із таким діагнозом.

Нагадаю коротко, що сталося. Днями у брошурі, яку видає популярна мережа лабораторій, вийшов матеріал психологині Тетяни Дугельної. Вона стверджує, що причина онкозахворювань – образи. Мовляв, існує така собі "програма самознищення тих, хто не зміг навчитися полюбити себе". Тетяна впевнена, що нібито ті, хто починають любити себе, "перезапускають своє здоров’я та зцілюються на різних етапах онкозахворювань".

Журнал "Будь здорова"

Журнал "Будь здорова"

Твердження про психосоматику онкозахворювань не мають жодних наукових обґрунтувань. Рак – це не психосоматична хвороба. До того ж, тема раку – одна з найбільш досліджуваних у світі. На жаль, це не заважає поширенню величезної кількості інформаційного сміття, фейків і псевдопорад щодо причин розвитку та методів лікування раку.

Рак – це ціла група хвороб. Науково доведено, що він виникає через мутацію або дію вірусу. Одна чи кілька клітин починають безконтрольно ділитися. Пухлина збільшується і метастазує – поширюється в інші частини тіла. Існує понад 200 типів раку, кожен з яких має свої механізми розвитку, клінічну картину, потребує окремої терапії, і, на жаль, по-своєму вбиває.

Жодні емоції не викликають рак. Причина у молекулярних механізмах та імовірностях. Стан людини до захворювання і під час терапії дійсно має вплив на імунну систему. Але це не причина раку. Людина, що постійно переживає хронічний стрес чи депресивний розлад, через дію гормону кортизолу і запальні процеси може мати ослаблення однієї з протипухлинних ланок імунітету.

Водночас, вона "мало піклується про себе" через той самий депресивний розлад, брак грошей чи порушення або брак сну. Звісно, психологічно виснажена людина більш схильна ображатися. Але образи не викликають рак, а любов до себе йому не запобігає. Важливо не плутати поняття і причинно-наслідокові зв’язки. Хоча, безумовно, абсолютно всім важливо дбати про своє психологічне здоров’я.

На ймовірність розвитку раку можуть впливати спосіб життя та спадковість. У наших клітинах постійно відбуваються та здебільшого виправляються мутації, а клітини, що почали аномально поводитись, знищує імунна система. Та подекуди мутації зачіпають гени, що визначають поділ клітин і їх взаємодію з іншими клітинами, не виправляються, а патруль з боку імунної системи їх оминає. Так виникає рак. Це дуже спрощене пояснення.

Тобто рак – це питання ймовірності, статистичного шансу, а не закономірної спеціальної програми нашого організму. Саме тому, коли ми говоримо про спосіб життя і вплив довкілля, ми кажемо "збільшує ймовірність раку", а не "викликає рак".

Ось які науково обґрунтовані фактори ризику раку існують:

спадковість;

вік;

стать;

вага;

довкілля та виробничі фактори;

спосіб життя;

віруси.

Але підстав говорити про вплив думок, образ на появу раку немає – дослідження не виявили причинно-наслідкового зв’язку.

Твердження про те, що пацієнти з онкозахворюваннями ніби-то самі винні у своїх хворобах, бо недостатньо себе любили і мали образи – це з тієї ж категорії, що й звинувачення жертв насильства в тому, що вони самі спровокували насильника. Зневага до проблеми може спричинити у пацієнтів ще сильнішу депресію та зневіру тоді, коли вони потребують підтримки.

Вкотре закликаємо відповідально ставитися до споживання інформації, довіряти лише перевіреним ресурсам, формувати свій пул джерел з дійсно якісного контенту. А щодо всіх питань, що стосуються здоров’я – варто консультуватися з лікарем.

Сподіваюсь, що лабораторії та інші заклади в медичній сфері будуть більш відповідально ставитися до підбору контенту у своєму виданні, як вони і пообіцяли.

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