В перші місяці роботи в МОЗ України мені постійно розповідали якісь історії про те, як організовувала роботу Раїса Богатирьова. Як вона ніколи не покидала свій “комплекс кабінетів міністра”, який виглядав як палац. Натомість інша частина Міністерства була в критичному стані зі старими туалетами та пошарпаними стінами.

Як усі мусили стояти струнко у коридорах, коли вона проходила поруч зі своїми охоронцями. Або ж як у неї “професійно” займалися закупівлями ліків та вакцин.

Богатирьова абсолютно не дбала про роботу МОЗУ, а велика частина працівників її боялися. Власне збагачення та керування оборудками в Міністерстві були її головною місією. Тут можна почитати більше про її діяльність, а тут про статки та маєтки, що належали сім’ї Богатирьових.

20 серпня Голосіївський районний суд зобов‘язав прокуратуру Києва закрити провадження проти Богатирьової. Її підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Від слідства Богатирьова переховувалася протягом п’яти років. Але вчора вона вирішила повернутися в Україну і була затримана. Скоріш за все, скоро вона вийде на волю.

Уже будучи міністром охорони здоров‘я вона покривала схему з закупівель за кошти платників податків вакцин та туберкуліну у фірми свого сина. Антивакцинаторська кампанія, яка розпочалась в Україні, посилила сумніви у ефективності та безпечності вакцин і призвела до суттєвого спаду рівня вакцинації українців. Будучи секретарем РНБО у 2007-2012 роках, вона не спромоглась поставити національну безпеку країни вище власного збагачення.

Богатирьову підозрюють в розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах

За свідченнями СБУ, у 2012-2014 роках, коли вона була на посаді міністра, понад 1 мільярд гривень було вкрадено з бюджетних коштів на ліки. Корупційні схеми Богатирьової та її поплічників призвели до значного завищення цін на лікарські засоби і медичні вироби. В той час один з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції, постачав ліки на замовлення МОЗу за цінами завищеними на 20-40%.

Останні три роки нашу команду і зміни постійно атакують особи, які при Богатирьовій спокійно займали посади головних спеціалістів МОЗУ чи просто були “вхожими” до неї. Тодуров, Голубовська, Глузман, Донська — ви не знайдете критики діяльності міністра охорони здоров‘я України часів Януковича від цих та подібних людей. Їх влаштовував статус-кво та можливість “впливати” на важливі призначення, номенклатури закупівель чи просто сидіти поруч з топ-посадовцем. Людина, яка координувала закупівлі ліків у статусі радника Богатирьової, — Дмитро Підтуркін, тепер спокійно працює помічником майбутнього заступника голови вже нового комітету з питань охорони здоров‘я Валерія Дубіля (Батьківщина).

Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби за здоров’я та безпеку українців. Її послідовники і партнери нікуди навіть не виїздили і останні роки займались саботажем системних зміни у сфері, де вони звикли про все “домовлятися”.

Сьогодні ці ж люди намагаються повернути собі цю можливість і скористатися нею сповна. Не віддати медичну сферу злодіям та вбивцям для нового політичного керівництва дуже легко, якщо вони поставлять здоров’я українців реальним пріоритетом.

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