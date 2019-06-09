Україну накрив потужний метеоудар: як уберегтися

У неділю, 9 червня, Україна накрила сильна магнітна буря. У зв'язку з цим багато людей можуть відчути зайву емоційну напруженість.

Слід зазначити, що наслідки метеоудару будуть відчутними і 10 червня. Особливо фізичний стан під час магнітних бур різко погіршується у метеозалежних людей, літніх, а також у вагітних і дітей, передає Укрінформ.

В цілому в червні магнітні бурі очікуються в такі дні:

10 червня – магнітне коливання середньої сили.

19 червня – потужна магнітна буря.

28-30 червня – магнітні бурі 4-5 балів.

Магнітна буря KP.UA

Симптоми, які можуть спостерігатися у людей при магнітних бурях, – це безсоння або сонливість, погіршення самопочуття без видимих на те причин, дратівливість, неуважність, головний біль, перепади тиску.

Щоб захистити себе від впливу магнітних бур, треба відмовитися від шкідливої їжі, не переїдати, налягати на овочі, фрукти, біле м'ясо, рибу, замінити каву м'ятним чаєм і пити побільше води, особливо в такий жаркий період, як червень. Також не варто пити алкоголь незадовго до метеоудару і в день, коли він настане.

Також не варто забувати про те, що самопочуття залежить і від сну. Тому в дні магнітних бур необхідно стежити за режимом сну, не засиджуватися допізна, тримати під рукою призначені ліки, якщо у людини є хронічні захворювання. Адже в дні метеоударів вони можуть загострюватися. Також лікарі рекомендують не лінуватися гуляти незадовго до сну і закликають за 1-1,5 години перед сном не користуватися гаджетами. Доречною в дні магнітних бур буде і відмова від далеких поїздок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в період магнітних бур підвищується ризик інфарктів, а також можуть спостерігатися головні болі, підвищення або пониження тиску, дратівливість і сонливість.

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