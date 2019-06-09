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Україну накрив потужний метеоудар: як уберегтися

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У неділю, 9 червня, Україна накрила сильна магнітна буря. У зв'язку з цим багато людей можуть відчути зайву емоційну напруженість.

Слід зазначити, що наслідки метеоудару будуть відчутними і 10 червня. Особливо фізичний стан під час магнітних бур різко погіршується у метеозалежних людей, літніх, а також у вагітних і дітей, передає Укрінформ.

В цілому в червні магнітні бурі очікуються в такі дні:

  • 10 червня – магнітне коливання середньої сили.

  • 19 червня – потужна магнітна буря.

  • 28-30 червня – магнітні бурі 4-5 балів.

Магнітна буря

Магнітна буря

KP.UA

Симптоми, які можуть спостерігатися у людей при магнітних бурях, – це безсоння або сонливість, погіршення самопочуття без видимих на те причин, дратівливість, неуважність, головний біль, перепади тиску.

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Щоб захистити себе від впливу магнітних бур, треба відмовитися від шкідливої їжі, не переїдати, налягати на овочі, фрукти, біле м'ясо, рибу, замінити каву м'ятним чаєм і пити побільше води, особливо в такий жаркий період, як червень. Також не варто пити алкоголь незадовго до метеоудару і в день, коли він настане.

Також не варто забувати про те, що самопочуття залежить і від сну. Тому в дні магнітних бур необхідно стежити за режимом сну, не засиджуватися допізна, тримати під рукою призначені ліки, якщо у людини є хронічні захворювання. Адже в дні метеоударів вони можуть загострюватися. Також лікарі рекомендують не лінуватися гуляти незадовго до сну і закликають за 1-1,5 години перед сном не користуватися гаджетами. Доречною в дні магнітних бур буде і відмова від далеких поїздок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в період магнітних бур підвищується ризик інфарктів, а також можуть спостерігатися головні болі, підвищення або пониження тиску, дратівливість і сонливість.

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Тема
здоров'я
Місце
Україна
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