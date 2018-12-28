Повернення ліків в аптеки України: у МОЗ пояснили важливий нюанс

З 1 січня 2019 року в аптеки України можна буде повертати тільки неякісні препарати при пред'явленні відповідних документів.

Про це повідомляється в роз'ясненні Міністерства охорони здоров'я на офіційному сайті. Також українцям знадобиться розрахунковий документ про покупку.

Уточнюється, що факт неналежної якості ліків підтверджується:

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висновком щодо якості лікарських засобів, виданими підлеглим лабораторією територіального органу Держлікслужби та/або уповноваженою лабораторією

розпорядженням Держлікслужби про заборону обігу лікарського засобу.

Якщо покупцеві вдасться зібрати необхідні документи, він має право просити повернути сплачені за медпрепарати гроші чи замінити їх на аналогічні.

Ілюстрація pinterest.com

Відзначимо, раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що в аптеки можна буде повертати невикористані лікарські засоби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явилися перші роботизовані аптеки, завдяки чому громадянам більше не потрібно стояти в довгій черзі.