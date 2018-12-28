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/Новини медицини

Повернення ліків в аптеки України: у МОЗ пояснили важливий нюанс

10.9тЧитати матеріал російською

З 1 січня 2019 року в аптеки України можна буде повертати тільки неякісні препарати при пред'явленні відповідних документів.

Про це повідомляється в роз'ясненні Міністерства охорони здоров'я на офіційному сайті. Також українцям знадобиться розрахунковий документ про покупку.

Уточнюється, що факт неналежної якості ліків підтверджується:

Новини
В Україні запропонували продавати ліки тільки за рецептом

  • висновком щодо якості лікарських засобів, виданими підлеглим лабораторією територіального органу Держлікслужби та/або уповноваженою лабораторією

  • розпорядженням Держлікслужби про заборону обігу лікарського засобу.

Якщо покупцеві вдасться зібрати необхідні документи, він має право просити повернути сплачені за медпрепарати гроші чи замінити їх на аналогічні.

Ілюстрація

Ілюстрація

pinterest.com

Відзначимо, раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що в аптеки можна буде повертати невикористані лікарські засоби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явилися перші роботизовані аптеки, завдяки чому громадянам більше не потрібно стояти в довгій черзі.

Читайте всі новини по темі "Ліки в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ліки в Україніздоров'я
Місце
Україна
Теги
аптечкалікиМіністерство охорони здоров'я
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
тю, министерство.. Министр говорит совсем другое!
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