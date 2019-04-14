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Безкоштовно, але з незручностями: як потрапити до лікаря без декларації

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Українським пацієнтам, які не підписали декларацію із сімейними лікарями, за візит у поліклініку нічого не доведеться платити, але таких громадян чекає багато незручностей.

Про це в ефірі ObozTV заявив експерт групи "Реформа системи охорони здоров`я" Реанімаційного Пакету Реформ Тимофій Бадіков. Він уточнив, що наразі майже 16 млн українців ще не підписали договори з сімейними лікарями чи педіатрами.

"Коли у пацієнтів буде необхідність отримати рецепт на ліки чи направлення на діагностику, то вони повинні будуть підписати декларацію. Але якщо у людини невідкладний стан, то будь-який лікар зобов`язаний прийняти його і надати необхідну допомогу. У відповідному законопроекті, який, на жаль, не було прийнято у тому вигляді, в якому він подавався, говорилось про співоплату звичайних візитів до лікаря. Зараз такого нема. Якби була співоплата, то це питання вирішувалось би просто. Зараз пацієнтам це буде безкоштовно, але з усіма незручностями, які це може супроводжувати, враховуючи і величезні черги", – сказав він.

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За словами Бадікова, майже 16 млн українців ще не підписали декларації зі своїми лікарями.

Безкоштовно, але з незручностями: як потрапити до лікаря без декларації

"За статистикою Національної служби здоров`я, на сьогоднішній день 27 млн людей мають декларації. Найбільше серед них громадян віком від 40 до 64 років. Найменше – це люди, старші 65 років. Трохи більше – молоді до 39 років", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початком квітня в Україні вступають у силу нові правила медичного обслуговування. Так, пацієнтів без підписаної декларації з сімейним лікарем не допускатимуть до прийому в поліклініках.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 16.30 на ObozTV.

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