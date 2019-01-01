Українцям дозволили повертати ліки в аптеки: як працює та які ризики

В Україні з 1 січня 2019 року у будь-якій аптеці можна буде повернути неякісні ліки. Після перевірки цілісності препарату фармацевтом аптека зобов'язана відшкодувати повну вартість товару.

Як це працюватиме на практиці і чи є ризики — у матеріалі OBOZREVATEL.

У чому суть змін?

22 грудня в.о міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що в аптеки можна буде повертати всі ліки. "Коли аптека буде отримувати повернуті ліки, вона повинна перевірити, чи не були вони відкриті, використані, чи немає пошкоджень упаковки. Тоді це не несе ніякої загрози і ліки можуть бути повернуті", — зазначила Супрун.

Щоправда, після інформаційного запиту OBOZREVATEL у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що йдеться не про всі ліки, а тільки про зіпсовані. Річ у тім, що 1 січня набувають чинності нові зміни до Податкового Кодексу України. Зокрема вони вносять зміни до вимог споживача щодо лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Дану інформацію підтвердила і народний депутат від фракції "Самопоміч" Ірина Сисоєнко.

"Чинним законодавством передбачене повернення в аптеку виключно неякісних лікарських засобів і за наявності розрахункового документа, а не будь-яких лікарських засобів, як це сьогодні анонсується у багатьох ЗМІ", — наголосила у розмові з OBOZREVATEL нардеп.

Як повернути неякісні ліки?

У прес-службі МОЗ пояснили, що для цього необхідно надати розрахунковий документ на їхнє придбання (чек). В такому разі споживач має право просити повернути сплачені за ліки гроші або замінити препарат на аналогічний.

Як підтвердити, що товар неякісний?

Факт неналежної якості підтверджується документами:

висновок щодо якості лікарських засобів, виданий підлеглою лабораторією територіального органу Держлікслужби та/або уповноваженим лабораторією;

розпорядження Держлікслужби про заборону обігу лікарського засобу.

Фактично перед отриманням компенсації ліки буде відправлено до Держлікслужби, де і мають перевірити медикамент.

Які ризики існують?

Повертати неякісні ліки в аптеки — це адекватна практика, вважає виконавчий директор асоціації міжнародних фармвиробників Володимир Ігнатов.

"Ліки будуть повертатися і утилізуватися. Щодо кожного такого випадку Держлікслужба має з'ясувати, звідки взявся препарат. Чи його аптека купила на базарі, чи постачальник завіз лівий товар, чи виробник припустився помилки", — пояснив OBOZREVATEL Ігнатов.

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А ось гіпотетичну можливість повернення всіх засобів експерт розкритикував. За його словами, якщо ліки візуально в нормальному стані, то це аж ніяк не означає, що їхній склад не змінився.

"Ліки — товар, який потрібно зберігати в температурних та інших спеціальних умовах. Гарантувати, що споживач зберігав препарати в температурному діапазоні, заявленому виробником і який забезпечується системою, ніхто не візьметься. Ви купуєте ліки взимку і кладете їх у сумку, яка там температура? Явно не плюс 16. Якщо довго їх так зберігати — це вже порушення норм", — пояснив OBOZREVATEL Ігнатов, а також додав, що про таку практику в Європі чи США він не чув.