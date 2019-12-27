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Українці зможуть безкоштовно лікуватися в найкращих інститутах: Кабмін виділив мільйони на революційне рішення

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З 2020 року українці отримають можливість лікуватися у висококваліфікованих лікарів у клінічних установах Національної академії медичних наук на безоплатній основі.

Відповідну постанову про зміну фінансування третинної медичної допомоги ухвалив у четвер, 27 грудня, Кабінет міністрів.

Документ спрямований на реалізацію проєкту в окремих науково-дослідних установах НАМН – Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова; Інституті нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова; Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова; Національному науковому центрі Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеско.

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Українці зможуть безкоштовно лікуватися в найкращих інститутах

Українці зможуть безкоштовно лікуватися в найкращих інститутах

zagdali.ru

Постанова про "Деякі питання надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги учасниками пілотного проєкту" затверджує вдосконалений перелік високоспеціалізованих послуг, що надаються безкоштовно пацієнтам за рахунок коштів державного бюджету.

Також буде створена система забезпечення доступності, своєчасності та якості третинної медичної допомоги.

Для реалізації цієї ініціативи в держбюджеті на 2020 рік уже передбачено 706,4 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був ухвалений законопроєкт, який вперше в історії України забезпечить право на безкоштовне медичне обслуговування всіх учасників бойових дій, добровольців, співробітників ЗСУ і волонтерів.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
медицина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Это как с безвизом: каждый украинец сможет ехать ОТДЫХАТЬ за границу! А теперь ещё и лечиться бесплатно ВСЕ!
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Хто ж буде туди давати направлення? Лікуватимуть за місцем проживання, бо ці всі інститути завжди переповнені хворими...
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