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Українці в Китаї: МЗС і МОЗ зробили заяву про смертельний вірус

1.4т
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Українцям, які знаходяться або планують відвідати Китай, порекомендували відмовитися від поїздок в провінцій Ухань і Хубей.

Там існує найбільший ризик зараження смертельним коронавірусом. Про це повідомили на сторінці "Міністерство закордонних справ" в Facebook.

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МЗС і МОЗ зробили заяву про смертельний вірус

МЗС і МОЗ зробили заяву про смертельний вірус

Відкритий

"Просимо взяти до уваги, що органами влади Китаю частково або повністю карантинні заходи введені в 16 містах провінції Хубей (Ухань, Хунган, Сян'ян, Ічан, Цзінмень, Сяннін, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Ечжоу, Цяньцзян, Еньши, Сяогань, Чжицзян, Даньян і Чібі) ", – відзначили в міністерстві.

Крім того, підтверджені випадки інфікування цим небезпечним вірусом на території практично всіх китайських провінцій, міст центрального підпорядкування, автономних районів і спеціальних автономних районів Гонконг і Макао.

Українцям, які планують подорож до Китаю або зараз знаходяться в країні, рекомендують:

  • при плануванні подорожі в КНР або всередині країни враховувати ризики, пов'язані з поширенням вірусу, проявляти підвищену пильність і уточнювати актуальну епідемічну ситуацію в регіоні відвідування;

  • приймати тільки добре термічно оброблені продукти тваринного походження і рибу;

  • уникати контакту з тваринами (живими або мертвими), відвідування ринків з продажу м'яса, цирків, зоопарків, тваринницьких ферм тощо;

  • не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;

  • ретельно мити руки з застосуванням засобів гігієни, особливо після відвідування людних місць і перед їжею; користуватися антисептиками на спиртовій основі;

  • при симптомах, схожих на грип або ГРВІ мінімізувати контакти з іншими людьми і терміново звернутися в медичний заклад.

Оскільки поширення вірусу спостерігається і в інших країнах світу, МЗС рекомендує громадянам України відстежувати повідомлення і слідувати рекомендаціям офіційних органів країн, в яких плануються поїздки.

"У разі виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися за номерами "гарячих ліній" на території Китаю в Посольство України в КНР +8613701230647, Генерального консульства України в Гуанчжоу +8618520437737 і Генерального консульства України в Шанхаї +8613816318830", – додали в МЗС.

Раніше OBOZREVATEL писав:

  • Україна перебуває в зоні ризику спалаху смертельного коронавірусу 2019 nCoV з Китаю, а діагностувати і лікувати його в країні не зможуть. Про це заявив колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас.

  • У Києві підтвердили один випадок коронавірусу,однак. Саме такі результати показало дослідження державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України". У коментарях представники лабораторного центру відзначили, що це не китайський коронавірус 2019 nCoV, який поступово охоплює країни світу і призводить до загибелі людей.

  • Український лоукостер із 3 лютого до 28 березня у зв'язку зі спалахом коронавірусу призупиняє польоти в Китай.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
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