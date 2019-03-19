Українці стрімко старіють: що відбувається і як відтермінувати смерть

Національний інститут США провів дослідження і з'ясував, в яких країнах і в якому віці приходить старість. Україна опинилася на 179-му місці зі 195-ти держав. Якщо в середньому у світі вік приходу старості близько 65 років, то у нас — 57.

Основні причини — погана медицина, особливо профілактика хвороб, а також бідність. Адже в бідній країні люди часто нещасливі, озлоблені і роздратовані, отже, вони отримують негативні емоції, які підривають їхнє здоров'я. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Не ходимо до лікарів і не слідкуємо за здоров'ям

Вчені з Національного інституту старіння США за основу взяли не тривалість життя, а захворювання, пов'язані зі старінням. Це хвороба Паркінсона, Альцгеймера, інсульти, захворювання серцево-судинної системи, онкологія тощо. Всього вони нарахували 92 таких недуги, проаналізувавши ситуацію з 1990-го по 2017 рік.

Українці старіють раніше за європейців

З'ясувалося, що українці старіють раніше, ніж жителі Європи, США, країн Близького Сходу.

Завідувачка відділом досліджень демографічних процесів та демографічної політики Інституту демографії НАН України Ірина Курило каже, що одна з причин такої ситуації — поганий стан медицини, особливо у сфері профілактики основних захворювань.

"Поганий стан здоров'я українців — це наша відмінна риса. Подивіться, як виглядають люди похилого віку в країнах Заходу, вони виглядають набагато здоровіше і більш підтягнуто за своїх українських однолітків. Все це пов'язане з нашою поведінкою — погані звички, нераціональне харчування, екологічна ситуація. Ми не звикли ходити до лікарів, ми не стежимо за своїм здоров'ям, куримо, п'ємо..." — пояснила OBOZREVATEL Ірина Курило.

На заході люди похилого віку більш підтягнуті

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні кожен п'ятий курить. А інтенсивне куріння більше 20 років скорочує життя на 25 років, зокрема і через хвороби серця.

Всі біди від бідності

Провідний науковий співробітник Інституту демографії НАН України Лідія Ткаченко додає до "чорного списку" і ставлення людей до життя, емоційний стан.

"Багато українців працює на нецікавій, незмістовній роботі, що дає їм лише негативні емоції. Продавці на базарах, кондуктори, водії маршруток. Така робота не сприяє гарним емоціям і здоровому способу життя. Люди злі, нервові, недоброзичливі", — зазначила у бесіді з нами Лідія Ткаченко.

Українці зайняті нецікавою роботою

Також демограф звертає увагу і на харчування українців: "Ми бідна країна, а як у будь-який бідній країні для нас важливо з'їсти більше, а за якістю харчування ми не стежимо".

До речі, за даними Міністерства охорони здоров'я, кожен другий українець має надлишкову вагу. А кожен третій — підвищений артеріальний тиск. Саме ці хвороби скорочують наше життя і призводять до раннього старіння.

Що стосується медицини, то демограф наводить приклад західних країн, де існує страхова медицина. "Там люди зобов'язані слідкувати за своїм здоров'ям, вчасно проходити всі обстеження. Звісно, там набагато раніше виявляються всі хвороби", — каже Ткаченко.

Впливає екологія

Не останню роль у тривалості життя і ранньому старінні українців відіграє і екологія. Демографи зазначають, що зараз шкідливих виробництв стало менше, частина підприємств просто зупинилися, а багато шахт залишилися на окупованій території. Однак не все так просто.

На старіння впливає екологія

За статистикою найдовше в Україні живуть люди на заході — в Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській областях. Найменше — у Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській.

Соціолог з Львівської області Андрій Бурба стверджує, що в західній частині країни люди ведуть більш традиційний спосіб життя, вони більше займаються сільським господарством, споживають натуральні продукти. А головне — вони оптимістичніші та доброзичливіші.

"Вони рано встають, бо їм треба займатися господарством. Вони ходять до церкви на вихідні, і це додає їм оптимізму. Вони працюють, споживають натуральні продукти і більше овочів. Вони вчасно лягають спати. Багато хто живе у селах, отже, вони дихають чистим, гірським повітрям. Та й небезпечних виробництв там немає", — розповів OBOZREVATEL Бурба.

Рано встають і ходять до церкви

Чого не скажеш про жителів Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей. Тут населення скорочується найшвидше. Недалеко від них пішли Запорізька, Полтавська та Сумська області.

"Там ще залишилися шкідливі виробництва. Там більше міст, де люди працюють на підприємствах, їм не вистачає грошей. В результаті вони переповнені негативними емоціями, що теж призводить і до старіння, і скорочує життя", — каже соціолог.

За даними статистики, на серцево-судинні захворювання найбільше страждають у Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Одеській областях. Що стосується онкологічних захворювань, то в лідерах також Харківська, Дніпропетровська, Сумська області та Київ.

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