Українці можуть залишитися без життєво важливих ліків і вакцин: що трапилося

Верховна Рада України, ухваливши відповідний законопроєкт, пішла назустріч скасуванню закупівель ліків та вакцин через міжнародні організації. Це може позбавити доступу важкохворих українців до необхідних препаратів.

Зокрема йдеться про законопроєкт №1076 "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі та деякі інші законодавчі акти України щодо вдосконалення публічних закупівель", написала "Українська правда".

Його внесли до Ради сім "слуг народу": Роксолана Підласа, Олена Шуляк, Віталій Безгін, Дмитро Костюк, Валерій Стернійчук, Андрій Клочко, Павло Фролов. "За" проголосував 351 нардеп.

Українці можуть залишитися без життєво важливих ліків

Проти ухвалення виступили організації "Пацієнти України" та "100% Життя". За словами виконавчої директорки БФ "Пацієнти України" Інни Іваненко, якщо законопроєкт проголосують у цій редакції, він загрожуватиме здоров'ю та життю важкохворих українців, зокрема і дітей, адже позбавить їх доступу до важливих ліків та вакцин.

Вона розповіла, що наприкінці закону були винятки, які дозволяли закупівлі через міжнародні організації МОЗу та оборонній сфері. А згідно з новою редакцією, у МОЗ не буде такої можливості.

Народна депутатка Ольга Стефанишина написала на своїй сторінці у Facebook, що вони з головою комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ради Михайлом Радуцьким домовилися про правки між першим і другим читанням.

За її словами, практика міжнародної закупівлі надзвичайно важлива. Вона перерахувала головні причини потреби в ній щонайменше на кілька років:

Сьогодні 10 видів вакцин від 10 небезпечних хвороб, які діти і дорослі мають отримати згідно з Календарем щеплень, є в усіх областях України.

Вакцини для України закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) – лише якісні та ефективні.

Держава повністю забезпечує безоплатне стентування для всіх пацієнтів з інфарктом з елевацією сегмента ST, які потребують негайної допомоги.

Прорив у забезпеченні трапився у 2016 році, коли міжнародні організації за ті самі кошти змогли закупити втричі більше стентів, ніж це раніше робило МОЗ.

90% онкологічних препаратів МОЗ закуповує дешевше, ніж до міжнародних закупівель. На деякі ліки ціну вдалося знизити у 67 разів.

"Водночас ми повністю підтримуємо розвиток національної системи... Наразі є розуміння, що міжнародні закупівлі треба подовжити мінімум на два роки для ліків та медвиробів, вакцин – назавжди", – наголосила Стефанишина.

"Пацієнти України" пояснили, що така реформа в охороні здоров'я розпочалася у 2015 році, після ухвалення відповідного закону. Тоді функцію централізованих закупівель ліків, медвиробів та вакцин передали міжнародним організаціям, зокрема ПРООН, ЮНІСЕФ, Crown Agents тощо.

"Завдяки відсутності корупційної складової, міжнародні організації економлять до 40% держбюджету, що дозволяє закупити більше ліків (на 68%) і врятувати більше життів. Якщо МОЗ не зможе використовувати цей механізм міжнародних закупівель, пацієнти будуть позбавлені можливості лікуватися", – розповіли в організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що законопроєкти, внесені фракцією президентської партії "Слуга народу" у сфері медицини, можуть завдати істотної шкоди українцям.

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