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Українці купуватимуть ліки за новими правилами: що готує МОЗ

1.4тЧитати матеріал російською

Вже за кілька місяців в аптеках України низку лікарських препаратів можна буде придбати тільки за електронною рецептом.

Про це розповів в ефірі ObozTV спікер МОЗ України Олександр Ябчанка. За його словами, електронні рецепти будуть впроваджувати в рамках електронної системи охорони здоров'я, яка успішно працює в Україні з минулого року.

"Повноцінно ця система запрацює з квітня 2019 року. Йдеться про програму "Доступні ліки", яка перейде в адміністрування Національної служби здоров'я України. Служба буде безпосередньо компенсувати аптекам вартість ліків", – повідомив спікер Міністерства охорони здоров'я.

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За його словами, електронний рецепт запрацює для ліків, які входять в програму реімбурсації. На сьогоднішній день це препарати для лікування бронхіальної астми, серцево-судинних захворювань і діабету другого типу. Згодом планують збільшити перелік ліків, які увійдуть до програми і будуть для пацієнтів безкоштовними або з невеликою доплатою.

Ябчанка зазначив, що з квітня 2019 року зазначені ліки можна буде отримати тільки за електронною рецептом.

"Щоб отримати електронний рецепт, треба підписати декларацію з лікарем – сімейним, терапевтом або педіатром. Пацієнт приходить до свого лікаря за рецептом. Лікар виписує його, пацієнтові приходить смс з кодом на мобільний номер, який вносили в декларацію з лікарем. За цим кодом пацієнт отримує ліки в обраній аптеці. Якщо мобільного телефону немає, пацієнт отримує роздруковану версію електронного рецепта", – пояснив представник МОЗ.

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"Якщо змінився і став неактуальним номер телефону, вказаний у декларації, ви можете його змінити. Для цього ви можете написати заяву в Національну службу здоров'я і попросити змінити номер. Форма заяви є на сайті НСЗУ або можна подзвонити в контакт-центр за номером 16-77, і вам детально пояснять усі нюанси", – уточнив він.

Українці купуватимуть ліки за новими правилами: що готує МОЗ

tvc.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 січня українці отримали можливість повернути в аптеку неякісні ліки і отримати назад свої гроші. Але для цього потрібно, щоб препарат був визнаний неякісним Держлікслужбою.

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Особа
Олександр Ябчанка
Місце
Україна
Теги
лікиМіністерство охорони здоров'яздоров'я
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