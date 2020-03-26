Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

Украинские ученые рассказывают о том, как замедлить развитие коронавируса

785
Читати матеріал російською

В УНИАН начинается прямая трансляция пресс-конференции-отчета украинских ученых о результатах исследований Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского

Завершился этап исследований, в ходе которых изучалась способность некоторых противовирусных препаратов влиять на коронавирусы.

Онлайн-трансляция доступна по ссылкам:

https://www.unian.ua/static/press/live

https://www.youtube.com/channel/UCinbEnkKq0DQHpCcUzlZnXw

https://www.facebook.com/GripUA/

Подробную информацию о действующих веществах, результатах опытов и выводах экспертов обнародуют участники пресс-конференции:

Виталий Цимбалюк, президент Национальной академии медицинских наук Украины, академик НАМНУ, Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор;

Виктория Задорожная, директор Государственного учреждения "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины", профессор, член-корреспондент АМН Украины;

Светлана Рыбалко, заведующая лабораторией экспериментальной химиотерапии вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Л. В. Громашевского АМН Украины, доктор медицинских наук, профессор;

Анатолий Новик, президент фармацевтической компании "Экофарм";

Александр Гриневич, заместитель генерального директора компании "Экофарм", доктор медицинских наук, экс-руководитель украинского Центра гриппа;

Сергей Борщев — заведующий научным отделом интенсивной терапии и детоксикации "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины", доктор медицинских наук, врач — анестезиолог высшей категории.

Вопросы участникам пресс-конференции можно задать по телефону пресс-центра УНИАН (044) 498 07 64 в течение онлайн-трансляции пресс-конференции.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Новини медицини

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини