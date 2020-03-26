Украинские ученые рассказывают о том, как замедлить развитие коронавируса

В УНИАН начинается прямая трансляция пресс-конференции-отчета украинских ученых о результатах исследований Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского

Завершился этап исследований, в ходе которых изучалась способность некоторых противовирусных препаратов влиять на коронавирусы.

Онлайн-трансляция доступна по ссылкам:

https://www.unian.ua/static/press/live

https://www.youtube.com/channel/UCinbEnkKq0DQHpCcUzlZnXw

https://www.facebook.com/GripUA/

Подробную информацию о действующих веществах, результатах опытов и выводах экспертов обнародуют участники пресс-конференции:

Виталий Цимбалюк, президент Национальной академии медицинских наук Украины, академик НАМНУ, Заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор;

Виктория Задорожная, директор Государственного учреждения "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины", профессор, член-корреспондент АМН Украины;

Светлана Рыбалко, заведующая лабораторией экспериментальной химиотерапии вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Л. В. Громашевского АМН Украины, доктор медицинских наук, профессор;

Анатолий Новик, президент фармацевтической компании "Экофарм";

Александр Гриневич, заместитель генерального директора компании "Экофарм", доктор медицинских наук, экс-руководитель украинского Центра гриппа;

Сергей Борщев — заведующий научным отделом интенсивной терапии и детоксикации "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины", доктор медицинских наук, врач — анестезиолог высшей категории.

Вопросы участникам пресс-конференции можно задать по телефону пресс-центра УНИАН (044) 498 07 64 в течение онлайн-трансляции пресс-конференции.

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