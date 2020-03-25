Українські вчені розкажуть, як можна уповільнювати розмноження коронавірусів

26 березня 2020 року об 11:00 відбудеться онлайн пресконференція-звіт українських вчених про результати досліджень Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського. В ході експериментів вдалось визначити діючу речовину, яка здатна уповільнювати розмноження коронавірусу. Про це йдеться у прес анонсі УНІАН.

У прес-релізі йдеться про те, що днями завершився етап досліджень, в ході яких вивчалася здатність деяких противірусних препаратів впливати на коронавіруси. Результат виявився більш ніж обнадійливим: діюча речовина продемонструвала ефективне пригнічення реплікації коронавірусів в культурах клітин (invitro). Також відзначено, що діюча речовина істотно знижує відсоток апоптотичних клітин в порівнянні з клітинами, інфікованими вірусом практично більше ніж в 2 рази, чим рятує половину клітин, уражених вірусом, від смерті. Тобто, йдеться про велику ймовірність, що досліджувана діюча речовина буде здатна гальмувати розмноження коронавірусів в організмі.

Детально про результати дослідів та висновки розкажуть:

Віталій Цимбалюк, президент Національної академії медичних наук України, академік НАМНУ, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор

Вікторія Задорожна, директор ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", професор, член-кореспондент АМН України

Світлана Рибалко, завідуюча лабораторією експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України, доктор медичних наук, професор

Сергій Борщев – завідуючий науковим відділом інтенсивної терапії та детоксикації "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України" , доктор медичних наук, лікар - анестезіолог вищої категорії

Анатолій Новік, засновник і президент фармацевтичної компанії "Екофарм"

Олександр Гриневич, заступник генерального директора компанії "Екофарм", доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України

Онлайн-трансляція розпочнеться об 11:00 у четвер, 26 березня, і буде доступна за посиланнями: https://www.unian.ua/static/press/live, https://www.youtube.com/channel/UCinbEnkKq0DQHpCcUzlZnXw, https://www.facebook.com/GripUA/

Увага! Питання учаникам пресконфреренції можна поставити за ел. поштою: presszal@unian.net (з темою листа "Питання на прес-конференцію 26.03), а також за телефоном прес-центру УНІАН (044) 498 07 64, ( питання телефоном будуть також прийматися і впродовж онлайн-трансляції прес-конференції).

Акредитація для ЗМІ за телефоном: (067) 439 79 02. УВАГА! У зв’язку з епідситуацією та карантином у столиці, кількість присутніх обмежена. Учасники пресконференції будуть забезпечені індивідуальними засобами захисту.

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