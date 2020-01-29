Українські туристи з Китаю потраплять у карантин: лікарка пояснила ризики коронавірусу

Українські туристи, яких евакуюють із популярного курорту Хайнань у зв'язку із поширенням коронавірусу 2019-nCoV у Китаї, мають пройти карантин.

"Звісно, група людей, яка зараз повернеться в Україну, візьметься під карантин. Також візьмуть під суворий нагляд осіб, які були поруч, у контакті, протягом перельоту чи переїзду", – повідомила в ефірі ObozTV лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна.

За її словами, лікарський контроль і нагляд за українцями, які повернуться з Китаю, допоможе виключити будь-які ризики.

"Якщо вони виявляться носіями інфекційного процесу, то вже зараз можна буде розпочати активне обстеження і за необхідності якісь лікувальні заходи", – зазначила медичка.

Менжуліна додала, що гіпотетично ризик зараження не можна виключати, проте немає жодних підстав для паніки.

За даними на ранок 29 січня, кількість інфікованих коронавірусом 2019-nCoV перевищила 6100 осіб, понад 130 із них померли.

Крім Китаю, зростає кількість хворих в інших країнах. Так, 14 випадків зафіксовано в Таїланді, по 7 – у Сінгапурі, Малайзії, Японії та Австралії, 5 – у США, 4 – у Франції. Поодинокі випадки відзначені в низці інших держав.

В Україні було кілька випадків підозри на китайський коронавірус, однак вони не підтвердилися.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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