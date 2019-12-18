Українська народна премія–2019: обрано кращих з кращих серед лікарських засобів, товарів медичного призначення та послуг

Уже 7 років поспіль "Українська народна премія" є незмінним дороговказом на ринку товарів та послуг. Запорукою її авторитету та надійності суджень, як завжди, є прозорий підхід до голосування та бездоганна методика визначення переможців. Нарешті відбулося те, чого ми всі чекали з таким нетерпінням! Затамувавши подих, ми готові назвати переможців у категоріях лікарських засобів, товарів медичного призначення та послуг. Хто ж ті безумовні фаворити, які по праву були обрані українцями? Які препарати, медичні вироби та послуги порекомендувати найдорожчим людям? Що обрати для самого себе?

Якість лікарських засобів, товарів медичного призначення та послуг у сфері охорони здоров’я є наріжним каменем для благополуччя українців, тому коли ви постали перед нелегким завданням — обрати з-поміж тисяч і тисяч найкращий продукт чи послугу, так важливо знайти свій дороговказ у цій складній справі. Багато хто під час вибору товарів та послуг довіряє саме порадам близьких, друзів та знайомих. Квінтесенцією­ всіх цих рекомендацій є рейтинг "Української народної премії", яка є демонстрацією вподобань українських споживачів — друзів, сусідів, колег.

Цього року в конкурсі взяли участь 445 торгових назв у 24 споживчих категоріях. Було розширено блок "Безрецептурні лікарські препарати", який наразі налічує 36 номінацій, та блок "Краса та здоров’я" — 31 номінація. Тож споживачі мали змогу визначитися з найкращими представниками галузі серед лікарських засобів, дієтичних добавок, вітамінних комплексів, медичного обладнання, клінік, медичних та косметологічних центрів.

Уявляєте, і це навіть не повний перелік переможців! Дізнатися, хто став кращим з кращих в інших категоріях можна за посиланням. Не зволікайте — заходьте і дізнавайтеся, які продукти та послуги обирають українці!

Переможці — це визнані лідери у своїх галузях, що підтвердив вибір українських споживачів, які продемонстрували свою довіру

Медаль, що отримав кожен переможець, можна побачити на упаковках та логотипах відомих компаній, є безсумнівним свідченням визнання українських споживачів.

Тепер обрати кращих з кращих надзвичайно легко!

Про Українську народну премію

Всеукраїнський національний проект спрямований на визначення найкращих товарів та послуг серед представлених на українському ринку на основі вподобань найсправедливішого та найсуворішого журі — українських споживачів. Рейтинг у рамках проекту "Українська народна премія" формується виключно шляхом онлайн-голосування споживачів уже 7 років поспіль.

Медаль "Українська народна премія" — надійний дороговказ на вітчизняному ринку товарів та послуг

Українська народна премія впровадила інноваційну систему голосування, за якої інформація про вибір респондента автоматично публікується в його стрічці новин в обраній ним соціальній мережі. Це є потужним рекомендаційним елементом, оскільки соціальне спілкування вже давно стало важливою складовою нашого життя і ключовим джерелом інформації.

Тож таким чином значно збільшується аудиторія зацікавлених користувачів, які мають позитивне очікування та лояльне ставлення до брендів-учасників премії. Це дає змогу сформувати позитивний імідж бренду та підвищити його впізнаваність.

Пам’ятайте — українці варті лише найкращого!

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