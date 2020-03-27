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Українська фармкомпанія закликала посередників і аптечні мережі не підвищувати ціни - офіційна заява

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Внаслідок підвищеного попиту на препарати "Екофарму" і їх дефіциту в аптечних мережах, у компанію щодня надходить інформація про значне підвищення цін на всю номенклатуру ліків. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті компанії.

У компанії "Екофарм" офіційно заявляють, що відпускні ціни виробника не змінювалися з 1.08.2019 року і залишаються актуальними донині.

"Наша цінова політика багато років базується на переконанні, що противірусні ліки мають бути доступними саме через масовий попит. А в період епідемій і пандемій, як сьогодні, - тим більше. Ми не вважаємо для себе можливим і моральним підвищувати ціни в період, коли наші противірусні препарати затребувані великою кількістю людей. Компанія-виробник не може впливати на роздрібний ринок з його власними законами формування ціни. Однак ми закликаємо посередницькі організації та аптечні мережі, які реалізують продукцію НВК "Екофарм", наслідувати позиції компанії в цей складний для країни період. Ми маємо інформацію, що вартість наших препаратів сьогодні завищена і вважаємо таку цінову політику неприйнятною і навіть негуманною", - йдеться у заяві.

Також повідомляється, що "Екофарм" від початку 2020 року безкоштовно забезпечив своїми препаратами десятки медичних центрів і за можливості продовжує такі гуманітарні поставки.

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