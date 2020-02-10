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"Кір пам'ятаєте?!" Лікарка МОЗ попередила, що Україна не готова до атаки коронавірусу

2.4т
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Епідемія кору чітко показала, що Україна зараз зовсім не готова протистояти коронавірусу 2019-nCoV або іншим можливим інфекційним загрозам.

Про це попередила лікарка-інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська в ефірі ObozTV. За її словами, в Україні практично повністю зруйновані системи протиінфекційного захисту.

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Голубовська повідомила, що станом на 10 лютого в Україні немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус 2019-nCoV (у світі вже більше 40,5 тисяч заражених, з них 910 осіб померли).

На запитання, чи готова Україна до ймовірної атаки нового китайського вірусу, медичка відповіла:

"У нас була епідемія кору. Як ви думаєте, вона показала нашу готовність? Ми увійшли до трійки світових лідерів (за рівнем поширення хвороби. – Ред.)! Про що можна говорити? Про яку готовність?! Ламати не будувати. Щоб тепер щось створити, треба консолідувати всі зусилля. На сьогодні бажання таке є. Чи буде політична воля – я не знаю".

Кількість заражених на коронавірус у світі перевищила 40,5 тисяч осіб

Кількість заражених на коронавірус у світі перевищила 40,5 тисяч осіб

Pixabay

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Лікарка пояснила, що в реформі вторинної ланки медичної допомоги, яка стартує вже з 1 квітня, "забули" про інфекційні стаціонари.

"Інфекційні стаціонари абсолютно не включені до фінансування. Зараз міністерство знає про цю проблему і намагається вирішити. Але однозначно, це соціальні хворі, і це супроводжуватиметься скороченням медичного персоналу", – попередила Голубовська.

"Якщо не буде передбачене фінансування інфекційних стаціонарів з бюджету України, як було раніше, то вони одразу ж постраждають першими. Вони не витримають, розумієте? А це національна безпека країни. Ми зараз займаємося цим питанням. Чи це навмисно пропустили, чи необдумано – але це національна безпека!" – наголосила вона.

Карта поширення коронавірусу в світі

Карта поширення коронавірусу в світі

gisanddata.maps.arcgis.com

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Коронавірус Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV медична реформа
Особа
Ольга Голубовська
Місце
Україна
Теги
вірус медреформа Міністерство охорони здоров'я
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцам надо быть аккуратнее с мовой, говорят, вирус, когда слышит мову, думает, что это животное, и набрасывается на Украинцев со страшной силой...
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Хватит паниковать ! Украина встанет грудью перед Эпидемией что бы защитить Европу !Последним рубежом и украинцем ! За братьев поляков и светловолосых братьев с Балтики , румын опять же, и конечно же братьев молдован !
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2 из 3 ответов | показать все
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Minaev Alexey, я под своим
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Трубицын Александр, по-моему- мы с Вами - единственные, кто здесь под своим именем ! С остальными все понятно - подростки, бездельники и обозленные диванные прыщи
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
На Окраине бы с корью разобраться.
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