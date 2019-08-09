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Удвічі частіше: вчені назвали "улюблену" групу крові комарів

1.4т Читати матеріал російською

Комарі найчастіше кусають власників першої групи крові. За статистикою, вони страждають від цих комах удвічі частіше, ніж ті, у кого друга група.

Також комарі вибирають своїх "жертв" за температурою тіла, запахом та рівнем метаболізму, пише "Національна служба новин".

Також високий ризик укусу у людей з надмірною вагою, тих, хто зайнятий фізичною працею і у вагітних. Останнім варто бути найбільш обережними, оскільки від комахи в організм потрапляють небезпечні захворювання, зокрема малярія і вірус Західного Нілу.

Укус комара

Укус комара

bbc.com

Крім цього, комарі віддають перевагу тим, хто недавно пив алкоголь, оскільки він також прискорює метаболізм. З цієї ж причини комахи "атакують" людей під час пробіжок і занять спортом на свіжому повітрі.

Як писав OBOZREVATEL, у липні у жительки Дніпра після укусу комара виявили небезпечне захворювання. Личинки глиста проникла в тіло людини, і паразит жив і пересувався під шкірою, поки його не видалили хірургічним шляхом.

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