Ученые подтвердили, что украинский препарат блокирует коронавирус

Несколько дней назад был закончен этап исследований, в ходе которых изучается способность действующего вещества украинского противовирусного препарата Протефлазид оказывать влияние на коронавирус. Результат оказался более чем обнадеживающим.

Напомним, что впервые о лабораторных опытах с Протефлазидом и о первых позитивных результатах рассказал несколько недель назад заместитель гендиректора компании "Экофарм", доктор медицинских наук Александр Гриневич.

В распоряжении "МедОбоз" оказалась полная копия отчета об этих исследованиях. Они проводились на базе Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского ведущими украинскими учеными-вирусологами. Документ подписан заведующей лаборатории экспериментальной химиотерапии вирусных инфекций доктором медицинских наук, профессором С.Рыбалко и утвержден директором Института – членкором Академии меднаук Украины В.Задорожной.

Из документа понятно, что действие Протефлазида и еще двух веществ, полученных из флавоноидов – субстанции Неофлазид и БАВб, изучалось по двум направлениям – методом компьютерного моделирования (докинга) непосредственно с моделью коронавируса 2019-nCoV, молекулярного докинга а так же тестированием действия на двух культурах клеток, зараженных коронавирусом, "родственным" 2019-nCoV.

В выводах указывается, что "Использованная модель, на наш взгляд, вероятно свидетельствует о ингибировании главной протеазы коронавируса 2019-nCoV". Также отмечено, что "исследуемые вещества статистически достоверно ингибируют репродукцию коронавируса", и что "Лекарственный препарат Протефлазид®… существенно снижает процент апоптотических клеток в сравнении с клетками, инфицированными вирусом 18,7% для Протефлазид".

То есть речь идет о вероятной возможности препарата тормозить размножение коронавируса в организме.

В отчете сообщается, что работы в лаборатории продолжаются.

Справка: Препараты с действующим веществом Протефлазид зарегистрированы как противовирусные средства прямого действия (АТХ J05A), средства этиотропного действия (влияющие на возбудитель заболевания, не только на симптомы).Названное действующее вещество действует на РНК и ДНК-содержащие вирусы – блокирует их определенные ферменты.

Отпускается в аптеках по рецепту врача.

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