Учені знайшли в людях органи древніх істот: сенсаційне відкриття

Атавістичні м'язи, які присутні у кінцівках багатьох тварин, але відсутні у дорослих людей, виникають і зникають у ході розвитку людського ембріона.

До такого висновку прийшли еволюційні біологи Говардський університету в США, пише "Лента.ру". Відзначається, що ці м'язи зникли у предків людини, які жили сотні мільйонів років тому.

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Так, як з'ясувалося, на 7-му тижні вагітності в руках і ногах людського плоду – по 30 м'язів, третина яких зникає або зливається один з одним через 13 тижнів.

Атавістичні м'язи

Учені відзначають, що наявність тимчасових м'язів відображає хід еволюції предків людини з часу переходу сінапсідних рептилій до ссавців 250 мільйонів років тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені повідомили про існування невідомого раніше науці примата, який був предком людини.

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