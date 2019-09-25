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Учені знайшли прості "ліки" проти смертельних хвороб

31.4т Читати матеріал російською

Вчені довели, що природний антиоксидант, що міститься в зеленому чаї допомагає в боротьбі проти небезпечних інфекцій, стійких до антибіотиків.

Дослідження провели фахівці Університету Суррея (Англія), передає MedicalXpress.

Вченими було встановлено, що епігаллокатехін (EGCG) відновлює активність антибактеріального препарату азтреонаму, який використовується для лікування інфекцій, викликаних мікроорганізмом Pseudomonas aeruginosa.

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Дослідження показало, що суміш антиоксиданту й антибіотика виявилася більш ефективною, ніж кожне з цих речовин окремо. Це було підтверджено в результаті тестів in vitro (на бактеріальних культурах) й in vivo з використанням личинок великої воскової молі.

Pseudomonas aeruginosa – грам-негативна бактерія, яка для людини є умовно-патогенною: вона переважно заражає осіб з ослабленим імунітетом. Її часто знаходять у гнійних ранах і при циститах. Всесвітня організація охорони здоров'я включила мікроорганізм у список критичних загроз для здоров'я людей, оскільки вона викликає суперінфекції – вторинні інфекції, що стійкі до всіх основних ліків.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що Землю може охопити страшний спалах грипоподібної хвороби, яка вб'є 80 млн осіб по всьому світу менш, ніж за два дні.

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Англія
Теги
здоров'я медицина ліки
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