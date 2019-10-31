Переламав хребет: у Житомирі розгорівся скандал довкола лікаря-масажиста

Житель Житомира заявив, що отримав важкі травми та переломи хребта в результаті масажу.

44-річний потерпілий подав на лікаря заяву в поліцію, розпочато кримінальне провадження, інформує пресслужба правоохоронців.

Заявник розповів, що на сеанс масажу він пішов на початку жовтня. З кабінету лікаря його забрала швидка, бо самостійно, через отриману травму, йти він не міг.

За попереднім висновком судово-медичного огляду, у потерпілого діагностовано закриту хребетну травму і компресійні переломи кількох шийних і грудних хребців.

Тому за цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) КК. Установка всіх обставин того, що сталося, триває.

Санкція статті передбачає відповідальність від позбавлення права займатися певною діяльністю до ув'язнення строком до 2 років.

Ілюстрація. Масаж pexels.com

Як писав OBOZREVATEL, у Тернополі літня пацієнтка постраждала від недбалості лікарів – у неї не помітили п'ять переломів і відправили додому з діагнозом "забиття".

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