Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

Переламав хребет: у Житомирі розгорівся скандал довкола лікаря-масажиста

2.6т Читати матеріал російською

Житель Житомира заявив, що отримав важкі травми та переломи хребта в результаті масажу.

44-річний потерпілий подав на лікаря заяву в поліцію, розпочато кримінальне провадження, інформує пресслужба правоохоронців.

Заявник розповів, що на сеанс масажу він пішов на початку жовтня. З кабінету лікаря його забрала швидка, бо самостійно, через отриману травму, йти він не міг.

Новини
Згнили кістки й зуби: лікар на 10 років залишив катетер у носі дівчини. Фото 18+

За попереднім висновком судово-медичного огляду, у потерпілого діагностовано закриту хребетну травму і компресійні переломи кількох шийних і грудних хребців.

Тому за цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) КК. Установка всіх обставин того, що сталося, триває.

Санкція статті передбачає відповідальність від позбавлення права займатися певною діяльністю до ув'язнення строком до 2 років.

Ілюстрація. Масаж

Ілюстрація. Масаж

pexels.com

Як писав OBOZREVATEL, у Тернополі літня пацієнтка постраждала від недбалості лікарів – у неї не помітили п'ять переломів і відправили додому з діагнозом "забиття".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
здоров'я
Місце
Україна Житомир
Теги
лікарська помилка Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
16
1
Смішно
1
Цікаво
10
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини