У жінки почорніла шкіра після операції зі зниження ваги

Мешканка Монтани, США, Беатрікс Сірлс для проведення ліпосакції обрала Колумбію, оскільки ця країна надає хірургічні послуги за доступними цінами.

53-річна жінка зважилася на операцію, після якої плоть навколо її рани почала гнити і почорніла, повідомляє The Sun.

Шкіра після операції почорніла, коли плоть почала гнити www.thesun.co.uk

Відтоді Беатрікс перенесла сім операцій, щоб виправити наслідки ліпосакції в Колумбії.

Ліпосакція завдала більше шкоди, ніж зайва вага www.thesun.co.uk

Лікарі виправили наслідки операції в Колумбії www.thesun.co.uk

На животі жінки залишилися неприємні шрами після того, як її шви розійшлися.

Беатрікс перенесла сім корегуючих операцій www.thesun.co.uk

Жінка була змушена перенести сім операцій після початкової ліпосакції в жовтні 2018 року, щоб спробувати виправити наслідки гниття шкіри.

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