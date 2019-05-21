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У жінки почорніла шкіра після операції зі зниження ваги

1.2тЧитати матеріал російською

Мешканка Монтани, США, Беатрікс Сірлс для проведення ліпосакції обрала Колумбію, оскільки ця країна надає хірургічні послуги за доступними цінами.

53-річна жінка зважилася на операцію, після якої плоть навколо її рани почала гнити і почорніла, повідомляє The Sun.

Шкіра після операції почорніла, коли плоть почала гнити

Шкіра після операції почорніла, коли плоть почала гнити

www.thesun.co.uk

Відтоді Беатрікс перенесла сім операцій, щоб виправити наслідки ліпосакції в Колумбії.

Ліпосакція завдала більше шкоди, ніж зайва вага

Ліпосакція завдала більше шкоди, ніж зайва вага

www.thesun.co.uk

Лікарі виправили наслідки операції в Колумбії

Лікарі виправили наслідки операції в Колумбії

www.thesun.co.uk

На животі жінки залишилися неприємні шрами після того, як її шви розійшлися.

Беатрікс перенесла сім корегуючих операцій

Беатрікс перенесла сім корегуючих операцій

www.thesun.co.uk

Жінка була змушена перенести сім операцій після початкової ліпосакції в жовтні 2018 року, щоб спробувати виправити наслідки гниття шкіри.

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