У жінки почорніла шкіра після операції зі зниження ваги

Мешканка Монтани, США, Беатрікс Сірлс для проведення ліпосакції обрала Колумбію, оскільки ця країна надає хірургічні послуги за доступними цінами.
53-річна жінка зважилася на операцію, після якої плоть навколо її рани почала гнити і почорніла, повідомляє The Sun.
Шкіра після операції почорніла, коли плоть почала гнити
www.thesun.co.uk
Відтоді Беатрікс перенесла сім операцій, щоб виправити наслідки ліпосакції в Колумбії.
Ліпосакція завдала більше шкоди, ніж зайва вага
www.thesun.co.uk
Лікарі виправили наслідки операції в Колумбії
www.thesun.co.uk
На животі жінки залишилися неприємні шрами після того, як її шви розійшлися.
Беатрікс перенесла сім корегуючих операцій
www.thesun.co.uk
Жінка була змушена перенести сім операцій після початкової ліпосакції в жовтні 2018 року, щоб спробувати виправити наслідки гниття шкіри.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!