"У Трускавці цього не було": Супрун публічно рознесла Разумкова

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун публічно присоромила лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. Вона викрила його в незнанні етапів медичної реформи і маніпулюванні фактами про неї.

Своє жорстке звернення до політика Супрун опублікувала на особистій сторінці у Facebook і супроводила його детальним коментарем про розпочаті нею зміни в сфері охорони здоров'я.

"Посада голови у Верховній Раді України є дуже відповідальною і вимагає здатності добре орієнтуватися у всіх сферах життя нашої країни. Зокрема зважувати кожне слово, яке використовуєш, особливо публічно. Дмитро Разумков, який вже найближчим часом швидше за все займе цю посаду, в одному зі своїх останніх інтерв'ю НВ сказав: "Я був у лікарнях у Василькові, де живу, і це, очевидно, не те, чого хочуть люди, я не бачу помітних результатів цієї реформи", – процитувала вона Разумкова.

"Стан лікарень у Василькові – це не наслідок змін, які ми здійснюємо, а причина, чому ми почали ці зміни. Така оцінка ситуації в лікарнях багато говорить про обізнаність спікера про те, які є етапи трансформації системи охорони здоров'я, і на яких рівнях вона вже почалася, а де ще ні. Природно було б припустити, що коли медичний напрямок є в пріоритеті, то політик виділив час для того, щоб дослідити це питання більш ґрунтовно. Оскільки навчальний процес в Трускавці не містив медичного блоку (хоча ми і пропонували його туди включити), вкотре нагадаю базові речі про поетапність змін. Для майбутнього спікера розуміти специфіку таких змін вкрай важливо", – підколола Супрун лідера президентської партії, перерахувавши після цього все, що дав можливість реалізувати перший етап медреформи.

Уляна Супрун

У квітні 2018 року почалася трансформація первинної медичної допомоги – закладів, де працюють терапевти, сімейні лікарі та педіатри. У багатьох розвинених країнах світу саме на рівні сімейних лікарів вирішуються більшість звернень пацієнтів. Тому зміни на цьому рівні стали початком масштабної трансформації системи.

За цей час пацієнти отримали право вільно обирати лікаря без прив'язки до прописки і рішення чиновників. Вже 28,2 мільйона українців зробили свій вибір. 70% людей, які обрали свого лікаря, задоволені.

Тільки за рік вдалося змінити фінансування на первинній ланці медичної допомоги. Запрацював принцип "гроші йдуть за пацієнтами". Тепер медичні установи отримують кошти за конкретні послуги, які надають пацієнтам.

Вперше визначено чіткий і безкоштовний перелік послуг, які можна отримати у сімейного лікаря, терапевта і педіатра.

Зараз в Україні понад 1200 медичних закладів первинної допомоги, які приєдналися до змін, де кожен може вільно обрати лікаря.

Кожна п'яте установа, де можна обрати свого лікаря – приватна або лікар-ФОП. Вперше в історії вдалося залучити до трансформації охорони здоров'я приватні заклади. Це не тільки ознака довіри приватного сектору до змін, але і стимул для комунальних установ змінюватися і ставати кращими.

У 2019 триває підготовка до старту трансформації спеціалізованої допомоги: поліклінік і лікарень.

Щоб зміни почалися, медичні установи, які надають спеціалізовану медичну допомогу, повинні реорганізуватися в комунальні, державні або казенні підприємства, а також бути комп'ютеризованими і підключеними до електронної системи eHealth. До кінця 2019 року, виконавши ці завдання, ці заклади повинні укласти договір з державним страховиком – Національною службою здоров'я.

Восени 2019 року разом з Державним бюджетом буде ухвалена перша в історії України програма медичних гарантій. До неї увійдуть послуги первинної, спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстрена, паліативна та реабілітаційна медична допомога.

Розроблено низку нормативних актів, які стосуються принципів фінансування та надання медичних послуг за цими напрямками. Їх до кінця року має ухвалити новий уряд.

Нові механізми фінансування на спеціалізованому рівні вже відпрацьовуються в пілотних проектах.

Тільки з 2020 року системні зміни почнуться на рівні поліклінік і лікарень по всій країні.

Також з нового року українці отримуватимуть чіткий перелік медичних послуг, передбачених програмою медичних гарантій. Це буде відбуватися на всіх рівнях медичної допомоги.

Виплати лікарням і поліклінікам будуть здійснюватися за конкретно надану медичну послугу, а не за субвенції як це відбувалося раніше. Для пацієнтів ці послуги будуть безкоштовними, за них вони вже заплатили зі своїх податків.

"Щоб краще орієнтуватися в питаннях трансформації системи охорони здоров'я, раджу подивитися transition book (документ з перехідними настановами), підготовлений Міністерством охорони здоров'я України. Для цього необхідно кілька годин часу і бажання. Коли від лідерів політичної партії "Слуга народу" звучать тези про нову якість політики і акцент на ефективності, варто підкріплювати це новою якістю політики і ефективністю. Пройде зовсім небагато часу і може скластися так, що про велику політичну реформу будуть говорити "не видно помітних результатів", – звернулася до Разумкова Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що в команді Зеленського розглядають кандидатуру засновника мережі клінік "Борис" Михайла Радуцького на пост міністра охорони здоров'я замість Уляни Супрун.

Однак новообраний народний депутат від партії "Слуга народу", почесний президент клініки "Борис" Михайло Радуцький відмовився від посади міністра охорони здоров'я України. При цьому він запропонував президенту України Володимиру Зеленському призначити очільником відомства Олександра Квіташвілі, який вже очолював МОЗ України.

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