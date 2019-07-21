У світі підготували масштабні випробування вакцини проти ВІЛ на людях

У Європі та США незабаром будуть запущені великомасштабні клінічні випробування перспективної вакцини проти ВІЛ.

Про це повідомляє Washington times з посиланням на інформацію Національного інституту охорони здоров'я США.

Випробування будуть проводити на трансгендерних жінках, а також на чоловіках, які мають статеві контакти з чоловіками.

До дослідження залучать понад 3,5 тисячі добровольців у віці від 18 до 60 років з США, Мексики, Перу, Бразилії, Аргентини, Польщі, Іспанії та Італії.

Ілюстрація Фактрум

Планується, що набір волонтерів почнеться у вересні. Всім добровольцям буде запропоновано комплексний пакет профілактики ВІЛ-інфекції.

У доклінічних дослідженнях вакцина захищала мавп від інфікування ВІЛ-подібним вірусом, який називається "вірус імунодефіциту мавпи". Відзначається, що шість доз вакцини забезпечили мавпам захист в 66%.

За статистикою МОЗ України станом на грудень 2018 року вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) інфіковані майже 244 тис. громадян. У той же час знають про свій статус лише половина від кількості людей, що живуть з ВІЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вченим із США вдалося повністю видалити ВІЛ з генома інфікованих лабораторних мишей за допомогою двоетапної терапії.

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