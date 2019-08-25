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У США перший курець помер від електронних сигарет

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У США зафіксували перший випадок смерті від важкої респіраторної хвороби, яка була спровокована курінням електронної сигарети.

Трагедія сталася в штаті Іллінойс. За словами головного санітарного інспектора і епідеміолога штату доктора Дженніфер Лайден, пацієнта, який помер, "госпіталізували з незрозумілою хворобою після повідомлення, що він курив електронні сигарети", пише ВВС.

Хвороба, через яку померла людина, ще детально не вивчена. Центри контролю і профілактики захворювань протягом 28 липня – 20 серпня задокументували в 22 штатах 193 "ймовірних випадки" легеневих захворювань, пов'язаних з вейпінгом.

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"Ми засмучені звісткою про першу смерть від спалаху важкої легеневої хвороби у курців електронних сигарет або "вейпінговіх" пристроїв. Трагічна смерть в Іллінойсі підтверджує серйозні ризики, пов'язані з електронними сигаретами", – сказав представник МОЗ США Роберт Редфілд.

Експерти кажуть, що в багатьох випадках йдеться про використання в електронних сигаретах тетрагідроканабінолу (ТГК), який є головним психоактивним компонентом марихуани.

Відомо, що вейп-картриджі з ТГК можна придбати на "чорному ринку". У деяких штатах їх продають легально через благодійні аптеки для реалізації медичної марихуани.

Чиновники вже віддали зразки рідини, яка випаровується в е-сигаретах, до лабораторії, щоб виявити будь-які шкідливі сполуки.

У США перший курець помер від електронних сигарет

vesiskitim.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США підліток отримав серйозні травми в результаті вибуху в роті електронної сигарети. Хлопець був доставлений до лікарні з переломом щелепи і зламаними зубами.

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Місце
США
Теги
куріння здоров'я цигарки
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