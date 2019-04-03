У роботизованих аптеках стартувала акція "Квітуть знижки — Травимо ціни"

В аптеках під брендами "Аптека низьких цін", "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка" і "Благодія" почалася весняна всеукраїнська акція "Квітуть знижки — Травимо ціни", в рамках якої діють знижки до 20% на популярні товари для всієї родини *.

Аптеки не потрібно сприймати як місце, куди потрібно приходити тільки через погане самопочуття за ліками. Це вже давно змінилося. Звичайно, лікарські засоби складають значну частину від представлених найменувань, проте тут можна придбати різноманітні товари для всієї родини. При цьому, фармацевтичні бренди намагаються зробити перебування в аптеках більш приємним, комфортним і, як не дивно, цікавим. Наприклад, роботизовані аптеки під брендами "Аптека низьких цін", "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка" і "Благодія" постійно покращують якість сервісу в аптеках. Цьому чимало сприяє робот Pharm Bot, стежити за роботою якого цікаво і захоплююче.

Крім того, фармбренди "Аптека низьких цін", "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка" і "Благодія" радують своїх покупців новою весняною акцією "Квітуть знижки — Травимо ціни". В рамках акції покупці можуть отримати знижку до 20% на різні групи товарів. Серед акційних пропозицій - кошти для дитячої та жіночої гігієни, дієтичні добавки, медичні вироби та багато іншого.

Акція "Квітуть знижки— Травимо ціни" проходить з 01.04.2019 по 30.05.2019 року в аптеках під брендами "Аптека низьких цін", "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Благодія".

Інформація про ціну на товар до і після застосування знижки, про співвідношення до попередньої ціни реалізації і про асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек.

На правах реклами.

*Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації акційних товарів до 20%.

Організатори акції залишають за собою право змінювати терміни та умови проведення акції і не несуть відповідальності за друкарські помилки.

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