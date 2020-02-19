У РНБО запропонували "воскресити" СЕС через коронавірус. Документ

Рада національної безпеки і оборони України запропонувала відновити Державну санітарно-епідеміологічну службу через загрозу нового типу коронавірусу COVID-19.

З такими рекомендаціями РНБО виступила на міжвідомчій нараді, яка проходила 11 лютого під головуванням секретаря відомства Олександра Данилова, передає LB.ua (щоб подивитися документи, проскрольте до кінця новини).

СЕС можуть відновити ZN.UA

На засіданні обговорювалися заходи щодо запобігання поширення вірусу в Україні, а також методи реагування, якщо він все-таки проникне до країни.

РНБО рекомендувала Міністерству охорони здоров'я і Центру громадського здоров'я протягом тижня розробити і внести пропозиції про відновлення СЕС.

Також серед рекомендацій значиться придбання або виготовлення мобільного госпіталю на 50-100 місць, який виконував би функцію карантинного установи.

Крім того, в рішенні сказано, що українські вчені розробили діагностичну тест-систему. МОЗ рекомендували опрацювати питання "передачі позитивного контролю" в Інститут молекулярної біології і генетики і ТОВ "Діоген" для перевірки її ефективності.

У РНБО пропонують відновити СЕС lb.ua

У РНБО пропонують відновити СЕС lb.ua

Нагадаємо, що СЕС була ліквідована у вересні 2014 року. Її функції розділили між Міністерством аграрної політики та Міністерством охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців, евакуйованих з китайського Ухань – центру поширення коронавірусу, розмістять в 4 місцях дислокації. Їх засекретили через бурхливої реакції громадськості.

Загальна кількість заражених коронавірусом у Китаї досягла 74 279, померли – 2004 людини.

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