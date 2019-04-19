У Німеччині народилися близнята з різницею в 97 днів

У німецькому місті Кельн народилися дівчатка-близнята з різницею в 97 днів.

У листопаді 2018 року лікарям довелося шляхом кесаревого розтину рятувати одне з немовлят, яке з’явилося на світ на 26-му тижні вагітності. Новонароджена дівчинка важила всього 907 грамів, передає Das Bild.

Однак в утробі матері залишалася її сестра-близнюк. Лікарі прийняли рішення, що жінка може продовжити виношування дитини завдяки наявності другої плаценти. У лютому 2019 року мати народила ще одну дівчинку вагою 3,7 кг. Так, різниця у віці між дітьми становить 97 днів.

Щасливі батьки близнюків Оксана і Олександр розповіли, що зараз обидві дівчинки, яких назвали Ліана і Леоні, почуваються добре. У пари вже є 8-річний син Данило.

"Таке трапляється неймовірно рідко. За нашими даними, до цього максимальний інтервал між пологами становив 87 днів. Але різниця у часі в 97 днів – унікальна для нас і для всього світу", – поділився старший консультант пологового будинку лікарні Уве Шелленбергер.

Батьки близнюків Das Bild.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мешканка Бангладеш за місяць двічі пережила пологи. Так, вона народила близнюків через 26 днів після появи на світ її першого сина.

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