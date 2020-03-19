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У МОЗ заявили про нову хвилю поширення коронавірусу в Україні

24.8т
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Україна вийшла на другий рівень передачі коронавірусної інфекції COVID-19 – внутрішньодержавний.

Тому обсервація для громадян, що прибули з-за кордону, вже недоцільна. Таку думку на брифінгу висловив представник МОЗ, директор департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Володимир Колесник, передає "112 Україна".

"На жаль, ми вийшли на другий рівень передачі інфекції – всередині країни", – сказав він.

Україна вийшла на другий рівень поширення коронавірусу – внутрішньодержавний

Україна вийшла на другий рівень поширення коронавірусу – внутрішньодержавний

Також директор департаменту охорони здоров'я додав, що метод обсервації тих, хто прибув з-за кордону, вже не має такого значення, як раніше.

"Уже місцеве зараження. Тільки самоконтроль, самоізоляція і самосвідомість", – вважає він.

"Тільки самоізоляція!" У МОЗ заявили про нову хвилю коронавірусу в Україні

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, від початку 2020 року в Україні виявлено 260 підозр на коронавірус, лабораторно підтверджені 16 випадків.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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