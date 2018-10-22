В Україні ввели нові умови вступу до вишів: кого торкнеться

Міністерство охорони здоров'я України затвердило нові умови вступу до вищих медичних навчальних закладів у 2019 році.

Третім предметом ЗНО для абітурієнтів-медиків стане математика або фізика, повідомляє Hromadske.ua.

В цілому бажаючим бути лікарями необхідно здати українську мову, хімію або біологію, а також фізику чи математику. На думку заступника міністра освіти Олександра Лінчевського, фізика і математика визначають логічне мислення та вміння аналізувати. Це повинно наблизити українську медицину до міжнародної практики.

"Сучасна доказова медицина - точна природно-наукова дисципліна, і лікарю необхідно володіти знаннями з фізики, хімії, біології та математики... У більшості європейських країн складання іспитів із цих предметів для вступу в медичний ВУЗ - поширена практика", - говорить Олександр Лінчевський.

Щоб мати можливість подавати вступні заяви на спеціальності "Стоматологія", "Медицина" і "Педіатрія" абітурієнти повинні набрати вище 150 балів. У 2018 році через впровадження такого бар'єру кількість заявок до медвузів знизилася в середньому на 23%.

Крім того, відтепер для отримання ступеня магістра фармацевтики, необхідно набрати не менше 130 балів на іспитах із профільних предметів.

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