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В Україні ввели нові умови вступу до вишів: кого торкнеться

9.2тЧитати матеріал російською

Міністерство охорони здоров'я України затвердило нові умови вступу до вищих медичних навчальних закладів у 2019 році.

Третім предметом ЗНО для абітурієнтів-медиків стане математика або фізика, повідомляє Hromadske.ua.

В цілому бажаючим бути лікарями необхідно здати українську мову, хімію або біологію, а також фізику чи математику. На думку заступника міністра освіти Олександра Лінчевського, фізика і математика визначають логічне мислення та вміння аналізувати. Це повинно наблизити українську медицину до міжнародної практики.

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"Сучасна доказова медицина - точна природно-наукова дисципліна, і лікарю необхідно володіти знаннями з фізики, хімії, біології та математики... У більшості європейських країн складання іспитів із цих предметів для вступу в медичний ВУЗ - поширена практика", - говорить Олександр Лінчевський.

Щоб мати можливість подавати вступні заяви на спеціальності "Стоматологія", "Медицина" і "Педіатрія" абітурієнти повинні набрати вище 150 балів. У 2018 році через впровадження такого бар'єру кількість заявок до медвузів знизилася в середньому на 23%.

Крім того, відтепер для отримання ступеня магістра фармацевтики, необхідно набрати не менше 130 балів на іспитах із профільних предметів.

Читайте на OBOZREVATEL, що зміниться для українців на новому етапі медичної реформи.

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