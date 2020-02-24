У МОЗ вирішили повернути головного санлікаря України

Кабінет міністрів відновить посаду головного санітарного лікаря України, яка була ліквідована.
Його функції будуть покладені на заступника міністра охорони здоров'я. Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив заступник голови відомства Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна".
Віктор Ляшко
РБК-Україна
"Коли є загроза виникнення епідемії, більшість питань лягає на плечі Головного державного санітарного лікаря. Ця посада була свого часу ліквідована і рішенням уряду вона буде відновлена. Найближчим часом функції Головного державного санітарного лікаря будуть покладені на заступника міністра охорони здоров'я", – сказав він .
За словами Ляшка, система має запрацювати чітко і якісно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада національної безпеки і оборони України запропонувала відновити Державну санітарно-епідеміологічну службу через загрозу нового коронавірусу COVID-19. МОЗ необхідно було протягом тижня розробити і внести пропозиції про відновлення СЕС.
СЕС була ліквідована у вересні 2014 року. Її функції розділили між Міністерством аграрної політики та Міністерством охорони здоров'я.
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