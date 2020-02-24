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У МОЗ вирішили повернути головного санлікаря України

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Кабінет міністрів відновить посаду головного санітарного лікаря України, яка була ліквідована.

Його функції будуть покладені на заступника міністра охорони здоров'я. Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив заступник голови відомства Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна".

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

РБК-Україна

"Коли є загроза виникнення епідемії, більшість питань лягає на плечі Головного державного санітарного лікаря. Ця посада була свого часу ліквідована і рішенням уряду вона буде відновлена. Найближчим часом функції Головного державного санітарного лікаря будуть покладені на заступника міністра охорони здоров'я", – сказав він .

За словами Ляшка, система має запрацювати чітко і якісно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада національної безпеки і оборони України запропонувала відновити Державну санітарно-епідеміологічну службу через загрозу нового коронавірусу COVID-19. МОЗ необхідно було протягом тижня розробити і внести пропозиції про відновлення СЕС.

СЕС була ліквідована у вересні 2014 року. Її функції розділили між Міністерством аграрної політики та Міністерством охорони здоров'я.

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Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна Київ
Теги
Кабінет Міністрів України Міністерство охорони здоров'я
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