Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новини медицини

У МОЗ пояснили щодо термінів підписання декларації з сімейним лікарем

6.3тЧитати матеріал російською

В Україні змінилися умови відвідування пацієнтами лікарень, де працюють сімейні лікарі, терапевти та педіатри, які мають контракт із Національною службою здоров'я України.

Як повідомили в прес-службі Кабміну, тепер установи перейдуть на ефективнішу модель фінансування за принципом "гроші йдуть за пацієнтом". Це означає, що з 1 квітня НСЗУ оплачуватиме роботу медичним установам тільки за тих пацієнтів, які підписали декларації з лікарями цієї медустанови.

Що зміниться для пацієнта

У Кабміні пояснили, що всі, хто звернувся до сімейного лікаря, отримають медичну допомогу.

Новини
Залікував: на Київщині лікар-невропатолог довів жінку до смерті

"Якщо пацієнту потрібен плановий огляд, електронний рецепт на "Доступні ліки" або інші послуги з переліку первинної медичної допомоги, лікар зможе його прийняти і укласти з ним декларацію відразу на прийомі. Або якщо у нього вже достатня кількість пацієнтів — порадити укласти декларацію з іншим лікарем його Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД)", — йдеться у повідомленні.

У разі невідкладного стану пацієнта, який не обрав сімейного лікаря або перебуває у відпустці чи відрядженні, то останній надасть безоплатно медичну допомогу.

У Кабміні наголосили, щоб отримати повний перелік послуг сімейного лікаря, гарантовано оплачений НСЗУ, треба обрати свого лікаря і підписати з ним декларацію.

При цьому кінцевого терміну підписання декларації не існує. Декларацію можна підписати під час планового візиту в будь-який час.

Сімейний лікар

Сімейний лікар

В уряді зазначили, що екстрена медична допомога приїздитиме на виклики до всіх пацієнтів, яким потрібна медична допомога, незалежно від того, чи підписана декларацію з сімейним лікарем, чи ні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку квітня в Україні набули чинності нові правила медичного обслуговування.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
В американском кино такое видели дебилы?))) в порнографическом.. "семейный врач"..)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Явно педофильская история.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини
Banner