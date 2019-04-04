У МОЗ пояснили щодо термінів підписання декларації з сімейним лікарем

В Україні змінилися умови відвідування пацієнтами лікарень, де працюють сімейні лікарі, терапевти та педіатри, які мають контракт із Національною службою здоров'я України.

Як повідомили в прес-службі Кабміну, тепер установи перейдуть на ефективнішу модель фінансування за принципом "гроші йдуть за пацієнтом". Це означає, що з 1 квітня НСЗУ оплачуватиме роботу медичним установам тільки за тих пацієнтів, які підписали декларації з лікарями цієї медустанови.

Що зміниться для пацієнта

У Кабміні пояснили, що всі, хто звернувся до сімейного лікаря, отримають медичну допомогу.

"Якщо пацієнту потрібен плановий огляд, електронний рецепт на "Доступні ліки" або інші послуги з переліку первинної медичної допомоги, лікар зможе його прийняти і укласти з ним декларацію відразу на прийомі. Або якщо у нього вже достатня кількість пацієнтів — порадити укласти декларацію з іншим лікарем його Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД)", — йдеться у повідомленні.

У разі невідкладного стану пацієнта, який не обрав сімейного лікаря або перебуває у відпустці чи відрядженні, то останній надасть безоплатно медичну допомогу.

У Кабміні наголосили, щоб отримати повний перелік послуг сімейного лікаря, гарантовано оплачений НСЗУ, треба обрати свого лікаря і підписати з ним декларацію.

При цьому кінцевого терміну підписання декларації не існує. Декларацію можна підписати під час планового візиту в будь-який час.

Сімейний лікар

В уряді зазначили, що екстрена медична допомога приїздитиме на виклики до всіх пацієнтів, яким потрібна медична допомога, незалежно від того, чи підписана декларацію з сімейним лікарем, чи ні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку квітня в Україні набули чинності нові правила медичного обслуговування.

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