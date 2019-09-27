У МОЗ озвучили вартість нових "швидких": відомство запідозрили в корупції

У Міністерстві охорони здоров'я України розсекретили вартість нових автомобілів швидкої медичної допомоги, яка в кілька разів перевищила всі попередні показники.

На це звернув увагу в Facebook автор інформаційного ресурсу "Петро і Мазепа" Дмитро Подтуркін.

"Тут на пресконференції Дмитро Раїмов (радник міністра охорони здоров'я України – Ред.) озвучив дані СБУ за цінами на автомобілі швидкої медичної допомоги, які цього року закуповуються під егідою МОЗ у пілотних регіонах за кошти медсубвенціі", – написав він.

Так, АШМД класу Б купують за 2,35-2,46 млн грн (тобто 94-98 тисяч доларів), а класу С 3,0-3,2 млн грн (120-128 тисяч доларів).

МОЗ запідозрили в корупції через нові "швидкі"

"І, м'яко кажучи, я сильно здивувався. Адже МОЗ у 2013 році закупило "швидкі" класу Б менше ніж за 650 тис. грн (81 тис. дол), а С за 850 тис. грн (106 тис. дол.). Виходить, що в 2019 році "МОЗ, який переміг корупцію часів Супрун" організовує закупівлю "швидких" мінімум на 20% дорожче в доларах, ніж за часів Януковича? Ну дуже дивно", – зазначив він.

Також Подтуркін звернув увагу на те, що в 2014 році антикорупціонери активно проводили розслідування, зараз же про це питання відверто забули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Міністерства охорони здоров'я України, які були найняті колишньою главою відомства Уляною Супрун, звернулися до прем'єр-міністра Олексія Гончарука через відкрите їх цькування з боку нової команди.

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