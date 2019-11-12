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Вибрали стать: у Львові провели операцію дитині-гермафродиту

4.6т
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У Львові однорічній дитині з гермафродитизмом (наявністю репродуктивних органів обох статей) зробили складну операцію, обравши жіночу стать для подальшого розвитку.

Як пише газета "Експрес", рішення про те, якої статі має бути малюк, було ухвалено батьками та лікарями спільно.

Хірургічне втручання провели в обласній дитячій клінічній лікарні за допомогою лапароскопії.

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Це тільки перший етап, оскільки лікарі встановили наявність залози, яка несе і чоловічі, і жіночі статеві ознаки. Її частину направили на гістологічну діагностику.

Наступний етап роботи хірургів полягатиме в корекції зовнішніх статевих органів.

Ілюстрація

Ілюстрація

pexels.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Вінниці хірурги з інституту Амосова провели унікальну операцію вагітній. Вони на 57 хвилин зупинили серце жінки, яка перебувала на 26 тижні вагітності.

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Тема
здоров'я
Місце
Україна Львів
Тег
дитина
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Ш. Олег
Ш. Олег
Вообще-то истинный гермафродитизм - когда у человека одновременно присутствуют мужской и женский репродуктивный аппараты - явление чрезвычайно редкое, в литературе описано всего чуть более сотни подобных случаев в мире. Скорее всего, у ребёнка во Львове функционально полноценными были именно женские половые органы и железы (и набор половых хромосом ХХ), потому и выбирать-то особо не приходилось. :)
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ш. Олег, видно, що начитаний, то чому ж продаєш свій талант? Та ще й проти вибору співвітчизників?
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