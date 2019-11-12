Вибрали стать: у Львові провели операцію дитині-гермафродиту

У Львові однорічній дитині з гермафродитизмом (наявністю репродуктивних органів обох статей) зробили складну операцію, обравши жіночу стать для подальшого розвитку.

Як пише газета "Експрес", рішення про те, якої статі має бути малюк, було ухвалено батьками та лікарями спільно.

Хірургічне втручання провели в обласній дитячій клінічній лікарні за допомогою лапароскопії.

Це тільки перший етап, оскільки лікарі встановили наявність залози, яка несе і чоловічі, і жіночі статеві ознаки. Її частину направили на гістологічну діагностику.

Наступний етап роботи хірургів полягатиме в корекції зовнішніх статевих органів.

Ілюстрація pexels.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Вінниці хірурги з інституту Амосова провели унікальну операцію вагітній. Вони на 57 хвилин зупинили серце жінки, яка перебувала на 26 тижні вагітності.

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