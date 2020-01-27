У львів'янина запідозрили коронавірус з Китаю: медики розповіли деталі

У понеділок, 27 січня, у Львові госпіталізували українського студента з підозрою на коронавірус 2019-nCoV. Хлопець напередодні повернувся з Китаю з підозрілими симптомами.

Лікарі помістили студента в обласну інфекційну лікарню, проте не підтвердили діагноз через відсутність підвищеної температури. Про це заявила головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко, пише Гал-інфо.

У львів'янина запідозрили коронавірус з Китаю Україна.ру

За її словами, хлопець самостійно звернувся до лікарів з нежиттю і невеликим кашлем.

"Зараз він в окремому боксі і за ним спостерігають лікарі, але у нього не було підвищення температури тіла. Відомо, що всі випадки коронавірусу, про які повідомляють, протікають з підвищенням температури тіла. У нього немає підозри на коронавірус", – сказала лікар.

Вона зазначила, що у студента гостре респіраторне захворювання.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Україна знаходиться в зоні ризику спалаху смертельного коронавірусу 2019 nCoV з Китаю, а діагностувати і лікувати його в країні не зможуть. Про це заявив колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас.

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