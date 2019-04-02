У квітні Україну накриють магнітні бурі: названі дати

У квітні Україну накриють серйозні магнітні бурі, які будуть відчутні для метеозалежних людей.
Перший удар відбудеться вже 12 квітня, повідомляє прес-служба Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.
Також за прогнозом невеликі магнітні сплески можливі 16, 22, 25 квітня. А ось досить сильні магнітні бурі пройдуть 23 і 24 квітня. Фахівці радять у ці дні не нервувати, уникати негативного спілкування і будь-яких конфліктів.
У Києві пік магнітних бур намічений на 12,13 квітня. Невеликі геомагнітні будуть відчутні вже 3, 4-7, 24, 25 і 27 квітня.
Щоб уникнути негативного впливу сонця в період магнітних бур, медики рекомендують не навантажувати організм надмірною фізичною роботою, більше відпочивати, уникати стресових ситуацій, а також дотримуватися правильного раціону харчування і водного режиму.
Крім того, під час магнітної бурі потрібно обмежити далекі поїздки і обов'язково мати під рукою необхідні ліки.
Магнітні бурі
Скріншот
Магнітні бурі в Києві
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну спіткають одразу декілька магнітних бур.
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