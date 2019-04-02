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У квітні Україну накриють магнітні бурі: названі дати

1.1тЧитати матеріал російською

У квітні Україну накриють серйозні магнітні бурі, які будуть відчутні для метеозалежних людей.

Перший удар відбудеться вже 12 квітня, повідомляє прес-служба Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Також за прогнозом невеликі магнітні сплески можливі 16, 22, 25 квітня. А ось досить сильні магнітні бурі пройдуть 23 і 24 квітня. Фахівці радять у ці дні не нервувати, уникати негативного спілкування і будь-яких конфліктів.

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У Києві пік магнітних бур намічений на 12,13 квітня. Невеликі геомагнітні будуть відчутні вже 3, 4-7, 24, 25 і 27 квітня.

Щоб уникнути негативного впливу сонця в період магнітних бур, медики рекомендують не навантажувати організм надмірною фізичною роботою, більше відпочивати, уникати стресових ситуацій, а також дотримуватися правильного раціону харчування і водного режиму.

Крім того, під час магнітної бурі потрібно обмежити далекі поїздки і обов'язково мати під рукою необхідні ліки.

Магнітні бурі

Магнітні бурі

Скріншот

Магнітні бурі в Києві

Магнітні бурі в Києві

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну спіткають одразу декілька магнітних бур.

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Україна
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