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У Китаї передбачили, коли настане пік епідемії коронавірусу

2.4т
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Пік поширення коронавірусу 2019 nCoV у Китаї може настати за сім-десять днів – на початку лютого.

Про це заявив голова спеціальної експертної комісії державного комітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань, пише Sina.

"Що стосується того, коли настане пік епідемії, дуже складно однозначно передбачити", – зазначив він, однак спрогнозував вищевказані терміни.

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Коронавірус у Китаї

Коронавірус у Китаї

ZN.ua

Також Наньшань запевнив, що Китай навряд чи очікує масштабне поширення вірусу, оскільки його інкубаційний період уже минув. За його словами, найефективнішими в боротьбі з поширенням вірусу можна вважати два методи. Перший – раннє діагностування зараження, а другий – рання ізоляція людей, у яких його виявлять.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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