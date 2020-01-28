У Китаї передбачили, коли настане пік епідемії коронавірусу

Пік поширення коронавірусу 2019 nCoV у Китаї може настати за сім-десять днів – на початку лютого.
Про це заявив голова спеціальної експертної комісії державного комітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань, пише Sina.
"Що стосується того, коли настане пік епідемії, дуже складно однозначно передбачити", – зазначив він, однак спрогнозував вищевказані терміни.
Коронавірус у Китаї
ZN.ua
Також Наньшань запевнив, що Китай навряд чи очікує масштабне поширення вірусу, оскільки його інкубаційний період уже минув. За його словами, найефективнішими в боротьбі з поширенням вірусу можна вважати два методи. Перший – раннє діагностування зараження, а другий – рання ізоляція людей, у яких його виявлять.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
кількість заражених новим коронавірусом 2019 nCoV за ніч на 28 січня різко зросла до 4515 з 2744, загинули вже 106 осіб.
Посольство України у Китаї закликало громадян залишити територію КНР у разі можливості через стрімке поширення коронавірусу 2019 nCoV. Воно не виключило проведення евакуації з провінції Хубей.
Смертельний коронавірус вже дістався Австралії, Малайзії, Франції.
Крім того, випадок зараження небезпечним коронавірусом був зафіксований і в Канаді.
В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом іншого штаму.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".