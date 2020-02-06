У Китаї лікар 10 днів боровся з коронавірусом і помер від перевтоми

У китайській провінції Хунань під час боротьби з новим типом коронавірусу від перевтоми помер лікар.
Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Mirror, 28-річний Сун Інцзе десять днів поспіль так старанно перевіряв самопочуття водіїв і пасажирів на автодорозі через спалах коронавірусу, що у нього трапилася зупинка серця, викликана перевтомою.
Коронавірус у Китаї
2000.ua
Лікар працював у місцевій клініці у провінції Хунань, що межує із провінцією Хубей, яка стала епіцентром поширення коронавірусу. Сун Інцзе треба було проводити перевірку самопочуття людей, які пересувалися дорогою. Починаючи з 25 січня, лікар займався цим цілодобово.
У понеділок, 3 лютого, Інцзе повернувся в гуртожиток і помер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у світі від коронавірусу вже загинуло 564 особи. Всього наразі заражені понад 28 тисяч осіб.
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