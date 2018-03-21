У Китаї дитині видалили третю ногу: фотофакт

Дитині, яка народилася з трьома нижніми кінцівками, в Шанхаї зробили складну операцію з видалення зайвої кінцівки.

Як відомо, патологія малюка трапилася через рідкісний збій під час вагітності. Так, зайва нога була залишком частково сформованого паразитичного близнюка, повідомляє DailyMail.

Подібне явище виникає, коли близнюки не можуть розділитися. Частота виникнення таких патологій - один до мільйона.

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Природа цього феномена невідома. Ймовірно, це може бути пов'язано з обмеженим кровопостачанням під час вагітності, що призводить до смерті і часткової абсорбції одного з близнюків.

Відомо, що операцію малюку зробили в 11-місячному віці.

Малюк до операції DailyMail

Малюк до операції DailyMail

Так, дитині не просто видалили зайву ногу, йому зробили пересадку: права нога дитини була сформована як рука, тому лікарям довелося її видалити і пересадити ногу близнюка.

Зайва кінцівка - не єдина патологія дитини. Лікарі діагностували йому пупкову грижу і вроджені пороки серця. І всі ці стани вплинули на складність операції.

Однак лікарям таки вдалося її провести успішно.

В майбутньому дитині доведеться перенести ще одну операцію - до всього іншого, у дитини відсутні колінні чашечки.

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