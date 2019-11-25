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В Індії народилася дитина з двома головами і трьома руками: рідкісні фото 18+

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В Індії 21-річна дівчина народила сіамських близнюків, у яких на двох одне тіло, дві голови, три руки і чотири долоні.

Про це пише Daily Mail. Відзначається, що діти мають одні і ті ж внутрішні органи, включаючи серце і ноги (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

З медичної точки зору, близнюки, народжені таким чином, описуються як tribrachius parapagus – рідкісне явище, яке не залишає великий надії на виживання немовлят.

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Одне тіло на двох: у Ємені народилися рідкісні сіамські близнюки
В Індії народилася дитина з двома головами

В Індії народилася дитина з двома головами

Daily Mail

Хлопчиків помістили під цілодобове спостереження. Оскільки лікарі, які приймали пологи, ніколи не стикалися з подібним явищем, вони вирішили проконсультуватися з колегами з різних куточків Індії.

У дітей мало шансів вижити, оскільки медикам навряд чи вдасться їх розділити – всі органи дістануться лише одній дитині.

В Індії народилися рідкісні сіамські близнюки

В Індії народилися рідкісні сіамські близнюки

Daily Mail

Для батьків близнюків, які проживають в селі Басауда в штаті Мадхья-Прадеш у центральній Індії, побачене стало шоком. Вони вважали дитину з двома головами покаранням, однак незабаром заявили, що готові виховувати її і попросили лікарів зробити все можливе для порятунку.

В Індії народилася дитина з двома головами і трьома руками

В Індії народилася дитина з двома головами і трьома руками

Daily Mail

В Індії народилася дитина з двома головами і трьома руками

В Індії народилася дитина з двома головами і трьома руками

Daily Mail

В Індії народилася дитина з двома головами

В Індії народилася дитина з двома головами

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в штаті Уттар-Прадеш (Індія) народилася "триголова" дівчинка із вродженим пороком черепа і головного мозку.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Індія
Тег
дитина
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